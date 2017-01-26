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اشتباكات بين الجيش والتمرد في جنوب السودان

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جوبا 26 يناير 217- قال المتحدث باسم الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان بالإنابة سانتو دوميك أن قواتهم اشتبكت مع مليشيا التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار قرب عاصمة أعالي النيل ملكال .

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جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وقال دوميك في تصريحات لوكالة الاسوشيتد برس الأربعاء أن القوات الحكومية هاجمت الأربعاء مليشيا تحت قيادة جونسون اولوني ولم يعطي تفاصيل حول الموقع بصورة دقيقة ولم يكشف كذلك عن أي معلومات بشأن الضحايا.

وقال مسؤولون محليون لسودان تربيون أنهم سمعوا أصوات إطلاق نيران في اتجاه منطقة لول الواقعة شمال مدينة ملكال .

وقال برلماني بالولاية رفض الكشف عن هويته لسودان تربيون " سمعنا أصوات طلقات نيران في الصباح حوالي الساعة : 11:30 صباحا وكان هنالك تبادل إطلاق نار لكنه كان خفيفا وبعدها توقف .لكننا لم نعرف من هم أطراف الصراع وماهو سبب ذلك".

ولم تؤكد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) الحادث بعد لكن بعض من موظفيها قالوا إن المنطقة تتمتع بهدؤ نسبي منذ بداية العام .

وينزلق جنوب السودان في دوامة عنف من ديسمبر 2013 عندما ظهرت خلافات بين الرئيس سلفاكير ونائبه مشار . وقد قتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع العنف في الدولة الوليدة



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