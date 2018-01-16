الشرطة تفض متظاهرين وسط الخرطوم بالقوة والأمن يعتقل العشرات

الخرطوم 16 يناير 2018 ـ فرقت الأجهزة الأمنية بعنف موكب سلمي دعا له الحزب الشيوعي للاحتجاج على الغلاء وسط العاصمة السودانية الخرطوم، ظهر الثلاثاء، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بينما اعتقل جهاز الأمن عدة محتجين.

محتجون ضد الغلاء وسط الخرطوم ـ الثلاثاء 16 يناير 2018

وبدأت نذر احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية وعدد من الولايات غضبا على موجة غلاء طاحن اجتاحت الأسواق في أعقاب تنفيذ الموازنة الجديدة للدولة، وأسفرت عن مقتل طالب بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.

ومنذ الصباح الباكر طوقت الشرطة والسلطات الأمنية المكان الذي حدده الحزب الشيوعي لـ "موكب سلمي" عند حدائق الشهداء القريبة من القصر الرئاسي وسط العاصمة، على أن يتجه الموكب بشارع الجامعة غربا حتى مقر حكومة ولاية الخرطوم لتسليم مذكرة تعبر عن رأي الحزب في الموازنة.

ومنعت الشرطة قبل تجمع الموكب أي مظاهر للتجمهر، لكن مع رفض منظمو الموكب التفرق وصلت إلى المكان تعزيزات شرطية اشتبكت مع المحتجين بعنف.

وهتف المحتجون بـ "لا لا للغلاء" و"سلمية ضد الحرامية".

وقدر ناشطون المشاركون في الموكب بنحو ألف محتج، ورصدت "سودان تربيون" مشاركة قيادات سياسية على رأسها السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والعديد من كوادر الحزب وعدد من ناشطي التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية.

واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع بينما نشطت عناصر جهاز الأمن والمخابرات في اعتقال المحتجين الذين تفرقوا إلى شوارع فرعية وسط الخرطوم، وطالت الاعتقالات ناشطين وبعض الصحفين ومن بين المعتقلين عضوا اللجنة المركزية للشيوعي يوسف حسين، وصديق يوسف.

وتوقفت حركة سير في شارع الجمهورية الرئيسي بالخرطوم والشوارع المحيطة.

واستهدفت السلطات الأمنية كل من شرع في تصوير الموكب السلمي، الذي يعد أول احتجاج لافت ومنظم وسط العاصمة السودانية حيث دواوين الحكومة والجامعات.

وأخطر الحزب الشيوعي السوداني منذ الأسبوع الماضي، شرطة ولاية الخرطوم وحكومة الولاية، بتنظيمه لموكب سلمي، صباح الثلاثاء القادم. وحظي الموكب بتأييد أكثر من 30 حزبا ومنظمة مجتمع مدني.

وبالفعل شارك ناشطون في أحزاب غير الشيوعي في احتجاجات الثلاثاء من بينهم منتمين للتيارات الإسلامية.

وطلب حزب المؤتمر الشعبي المشارك في حكومة الوفاق الوطني، الإثنين، من سلطات ولاية الخرطوم السماح للشيوعي بتنظيم موكبه السلمي وحمايته.

وبعد أن فرقت السلطات المحتجين من تقاطع شارعي القصر والجمهورية شهدت الشوارع الفرعية عمليات كر وفر بين الأجهزة الأمنية والمحتجين، كما انتقلت الاحتجاجات بشكل أكثر تنظيما وحجما إلى شارع الحرية شرقي وسط المدينة.