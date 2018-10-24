اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومسلحين في عاصمة جنوب دارفور

نيالا 24 اكتوبر2018- اصيب شخصان مسلحان بجراح ليل الثلاثاء أثناء اشتباكات عنيفة وقعت مع دورية شرطية بحي طيبة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

سوق مدينة نيالا

وقال مصدر أمنى لـ "سودان تربيون " إن دورية من الشرطة كانت مرتكزة في سوق الحي اشتبكت مع مجموعة مكونة من ثلاث أشخاص كانت تمارس عمليات نهب مسلح داخل الحي

واشار المصدر الى ان الشرطة استخدمت الاسلحة الثقيلة بعد إطلاق الجناة النار على الدورية مما ادى الى اصابة اثنين منهم والقبض على ثالث لافتا الى انهم يستغلون " الركشة " للتنقل من مكان الى اخر.

وقال شهود عيان بالحي ان المجموعة المسلحة نهبت أكثر من 13 شخصا بالحي واستولت على مبالغ ضخمة وهواتف نقالة وانها ظلت تمارس عمليات النهب منذ فترة طويلة.

وظهرت مؤخرا مجموعات على تلك الشاكلة بأحياء مدينة نيالا المختلفة مما اضطر لجنة امن الولاية الى تفعيل الدوريات الامنية من جديد.