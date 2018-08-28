اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات شرطية بجنوب دارفور

نيالا 28 أغسطس 2018- وقعت اشتباكات عنيفة الثلاثاء بين مسلحين، وقوات من الشرطة بوسط مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

رجل شرطة في دارفور (ارشيف)

وقال مدير شرطة الولاية اللواء بله الحسين محمد في تصريحات صحفية إن خمسة من المسلحين يستغلون سيارة لاند كروزر محملة بكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر كانوا في طريقهم الى بلدة (ام دخن) بولاية وسط دارفور اشتبكوا مع الشرطة بحي الوحدة بمدينة نيالا.

واكد المسؤول ان الشرطة القت القبض على اثنين من المسلحين بينما لاذ الاخرين بالفرار.

وأوضح ان الأجهزة الامنية تعرفت على هوياتهم، "وسيتم القبض عليهم قريبا".

وأكد بلة ان الشرطة وضعت يدها على كميات كبيرة من الاسلحة المختلفة بما فيها المدافع والرشاشات والزي العسكري.

من جانبه اشاد والي ولاية جنوب دارفور ادم الفكي محمد بدور الشرطة في الحفاظ على الامن مضيفا ان حكومته لن تفرط في الامن والاستقرار خاصة ان الولاية تعمل جاهدا لاستضافة فعاليات الدورة المدرسية في نوفمبر القادم.