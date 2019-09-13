اشتباكات مسلحة تشرد أكثر من 200 شخص بجنوب السودان

جوبا ١٣ سبتمبر 2019- قال حاكم محافظة اوتوجو في جنوب السودان الخميس إن مصادمات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة أدت إلى نزوح أكثر من 230 شخصًا في المنطقة بولاية ياي .

وقال ريتشارد لوجالا إن الاشتباكات وقعت في لوقو بوما السبت، لافتا الي إن النازحين بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمياه.

كما ناشد المسؤول المحلي الوكالات الإنسانية العاملة في المقاطعة بالتدخل ومساعدة النازحين في الاشتباكات.

وتعتبر ياي واحدة من المناطق التي تضررت بشدة من الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي شهد انتهاكات حقوق الإنسان ونزوح جماعي منذ عام 2016.

وانحدرت أحدث دولة في أفريقيا إلى حرب أهلية في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير زعيم المتمردين السابق مشار بالتخطيط لانقلاب.

لكن في سبتمبر من العام الماضي، وقع خصوم جنوب السودان الرئيسيين على اتفاقية سلام مُنشطة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.