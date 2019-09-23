اصابة 28 على الأقل في اشتباكات بين لاجئين جنوبيين وأهالي بشمال دارفور

الخرطوم 23 سبتمبر 2019- أصيب ما لا يقل عن 28 شخصاً بجراح متفاوتة إثر اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين لاجئين من دولة جنوب السودان وسكان منطقة دليل بابكر – 60 كلم غرب محلية اللعيت جار النبي بشمال دارفور.

موجة العنف أجبرت آلاف الجنوبيين على النزوح

ووقع الحادثة داخل معسكر اللاجئين الجنوبين شرق قرية "دليل بابكر" على الحدود مع ولاية شرق دارفور نتيجة لخلافات حادة نشبت بين مجموعتين تطور الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء واحراق للمنازل.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية اللعيت، معتصم جماع آدم، لموقع "دارفور24" وقوع الحادثة، نافيا تسجيل حالات وفاة بين الطرفين.

وقال إن محليته شرعت في تكوين لجنة لزيارة المنطقة يوم الثلاثاء والوقوف ميدانيا على الحادثة.

إلى ذلك قال شاهد عيان من سكان منطقة دليل بابكر يدعي أحمد آدم يونس، لدارفور 24 إن حيثيات الواقعة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين بسبب فتاة في أحد منازل بيع الخمور البلدية داخل المعسكر.

وأضاف أن الأمر تطور بينهما مما دفع عدد من اللاجئين وأهالي القرية إلى الاشتباك فيما بينهم بالأيدي والاسلحة البيضاء، مما أدى لإصابة 9 من اللاجئين الجنوبين و19 شخصا من سكان القرية بجراح متفاوتة تم نقل أحدهم إلى مستشفى اللعيت لتلقي العلاج.

كما تم حرق حوالي 9 منازل مشيدة بالمواد المحلية بحسب شاهد العيان.

وذكر يونس أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل الاشتباك.

ويأوي مخيم اللاجئين بمنطقة دليل بابكر حوالي الفي لاجئ من دولة جنوب السودان يعيش جميعهم أوضاعا صعبه للغاية يمتهنون الأعمال الهامشية في مزارع المواطنين بالمنطقة.