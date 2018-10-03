اصطدام طائرتا تدريب في قاعدة تابعة للجيش بمطار الخرطوم

الخرطوم 3 أكتوبر 2018 ـ اصطدمت طائرتا تدريب تابعتين للجيش السوداني، الأربعاء، على مدرج مطار الخرطوم الدولي، وعلقت سلطات المطار حركة الطيران لإتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

قوات الدفاع المدني تتعامل مع اصطدام طائرتين عسكريتين بمطار الخرطوم ـ 3 أكتوبر 2018

وبحسب المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم فإن سلطات المطار علقت حركة الطيران حتى الرابعة من عصر الإربعاء لإتخاذ إجراءات السلامة بالرغم من أن حادث التصادم وقع داخل القاعدة الجوية شمالي مطار الخرطوم.

وقال عبد الرحيم لـ "سودان تربيون" إن إجراء تعليق الملاحة بالمطار "إعلان عالمي" الهدف منه "احترازي" كإجراءات سلامة متبعة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد خليفة الشامي في بيان مقتضب أن طائرتين من طراز انتينوف "AN30" و"AN32"، اصطدمتا أثناء هبوطهما في مطار الخرطوم عقب تنفيذ طلعات تدريبية صباح الأربعاء ما ادى لتعرضهما لأضرار بالغة دون وقوع حسائر في الأرواح.

وأضاف "يجري التحقيق في أسباب الحادث من الجهات المختصة".

وأظهر "فيديو" مسرب يبدو أنه من كاميرا لأغراض المراقبة، طائرة تدريب تهبط وقبل أن تخرج من مدرج الهبوط تلحق بها طائرة تدريب أخرى من ذات الحجم لتصطدم بها من الخلف.

وعلى الفور تعاملت قوات الدفاع المدني بمطار الخرطوم مع حادث الاصطدام.

وهذا هو الحادث من نوعه خلال شهرين حيث أعلن الجيش السوداني، في سبتمبر، مقتل إثنين من طياريه في حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز (K8) بعد اقلاعها من قاعدة "وادي سيدنا" شمالي الخرطوم في طلعة تدريب ليلي.

وبعدها بأيام تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، وأصيب 15 من الذين كانوا على متنها إصابات متفاوتة.