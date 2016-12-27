اطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني ونائبه

الخرطوم 27 ديسمبر 2016 - أطلقت السلطات الأمنية السودانية، الأثنين، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف وثلاثة آخرون من عضوية الحزب.

رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير - صورة ارشيفية

وكانت السلطات اطلقت يوم الأحد، سراح 16 قيادياً من حزب المؤتمر السوداني المعارض وتحالف قوى المستقبل للتغيير بعد اعتقال دام قرابة الشهرين.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن أفراج جهاز الأمن عن رئيس حزب المؤتمر السودانى عمر يوسف الدقير المعتقل منذ 10 نوفمبر الماضي، "من دون توجيه تهمة أو إبداء أسباب وفى ظروف اعتقال لم يقابل فيها محاميه ولم يحصل على تواصل عائلي إلا فى حدود ضيقة".

وقال المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي في تعميم تلقته "سودان تربيون" يوم الأثنين "إن السلطات أطلقت كذلك في وقت متأخر مساء اليوم سراح نائب رئيس الحزب خالد عمر وأمين العلاقات الخارجية جلال مصطفى، والعضوان عماد عبد الله وابراهيم الحاج".

وأضاف "لم يفرج جهاز الأمن حتى الآن عن رئيس فرعية محلية بحري عبد الرحمن مهدي ومنير محمد عثمان عضو الحزب بفرعية ام درمان، وكذلك حسن عبد الله حسن عضو مؤتمر الطلاب المستقلين المعتقل بمدينة نيالا".

وأردف "فيما يظل عضوى الحزب بولاية البحر الأحمر طه ابوالطاهر و علي ابومحمد معتقلان تحت ستار الدعوى الجنائية تحت المادة 50 من القانون الجنائي التى تصل عقوبتها للإعدام".

وأوضح إن اعتقال قيادات وأعضاء الحزب يتجاوز الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان والاستخفاف بالدستور إلى الاستهتار بقدرة شعبنا على الدفاع عن حقوقه وحرياته.

وشدد عربي "أن يظل التزام الحزب بالعمل مع شركاءه فى قوى (نداء السودان) من أجل التعبير عن التطلعات المشروعة لشعبنا فى الحرية والديمقراطية والسلام والعيش الكريم التزاما صارما"، مضيفا "نعمل من أجل إنجازه بالحوار مع الجماهير فى أماكن عملهم وبالخروج معهم إلى الشوارع والميادين".

وتابع "سيباشر أعضاء وقيادات الحزب المفرج عنهم مهامهم الحزبية منذ هذه اللحظة وستكون ذات التكاليف فى انتظارهم وان موعدنا الشوارع".