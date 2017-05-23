اعتداء على إثنين من الجالية الهندية بولاية سودانية

الخرطوم 23 مايو 2017 ـ حظرت لجنة الأمن في كسلا برئاسة والي الولاية حمل السلاح الأبيض داخل الأماكن العامة في اعقاب حادث اعتداء على طبيب صيدلاني وابنته من الجالية الهندية، التي تعيش في عدة مدن سودانية.

سوق مدينة كسلا بشرق السودان

ويعد حمل السيف والمدية على الذراع تقليدا لدى العديد من قبائل السودان، خاصة في شرق السودان، حيث تقع ولاية كسلا.

وترأس والي كسلا آدم جماع، الثلاثاء، اجتماعا للجنة أمن الولاية بحضور نظار القبائل بالولاية.

وأصدرت لجنة الأمن قراراً بمنع حمل السلاح الأبيض داخل الأسواق العامة بالولاية وذلك نتيجة لحادث الاعتداء على طبيب صيدلاني وابنته يتبعان للجالية الهندية بكسلا.

ووجهت اللجنة نظار القبائل بإخطار منسوبيهم بالقرار الذي سيتم تنفيذه اعتباراً من يوم الخميس تفادياً لمصادرة الأسلحة البيضاء ومنع الاحتكاكات مع السلطات الأمنية لدى مباشرتها تنفيذ القرار.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا مقرر لجنة الأمن اللواء حقوقي يحيى الهادي سليمان "إن اللجنة أصدرت قرارات هامة من منطلق المسؤولية الأمنية ومنعا للجرائم وسيتم تنفيذ القرار بكل صرامة وقوة".

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن نظار القبائل أدانوا تكرار حوادث الإعتداء داخل الأسواق مرحبين بالقرار، وأكدوا ابلاغ منسوبيهم به لأهميته من منطلق حفظ الأمن في الأسواق.

ودعا النظار أفراد القبائل إلى الالتزام والاستجابة لتنفيذ القرار وحفظ السلاح في أماكن مخصصة قبل دخولهم الأسواق.