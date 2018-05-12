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اعتذار الوفد المصري يلغي اجتماع اللجنة الفنية لـ (سد النهضة)

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الخرطوم 12 مايو 2018- أعلن السودان، السبت، إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات "سد النهضة" على مستوى وزراء الري، الذي كان مزمعا عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، بعد اعتذار الجانب المصري عن المشاركة.

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الجولة الخامسة بالخرطوم من مباحثات السودان ومصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة ـ الثلاثاء 3 مارس 2015

وقال المتحدث باسم وزارة الري السودانية، محمد عبد الرحيم جاويش، إن "إثيوبيا أبلغت الجانب السوداني باعتذار مصر عن المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه أديس أبابا".

وأوضح جاويش بحسب (الأناضول) أن الاجتماع كان مقررا أن يناقش "الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية بين السودان ومصر وإثيوبيا المكونة من وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة في البلدان الثلاثة".

وتابع: "إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لا يعني إلغاء اجتماعات اللجنة التساعية في 15 مايو التي تستمر ليوم واحد بالعاصمة الإثيوبية".

ويسبق اجتماع للجنة الفنية الثلاثية، الاجتماع الموسع الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات في الدول الثلاث منتصف مايو الجاري.

ورهن خبراء نجاح الاجتماع الوزاري بقيام اجتماع اللجنة الفنية والذي كان يمكن أن يرتب ويضيق شقة اختلاف وجهات النظر، خاصة وأن اجتماع الوزراء ليوم واحد فقط.

ولم يوضح المسؤول السوداني سبب اعتذار الجانب المصري عن المشاركة في اجتماع وزراء الري، الذي كان مقررا الأحد، فيما لم يصدر عن القاهرة أي تصريح بهذا الخصوص، بحسب "الأناضول".

واستضافت الخرطوم، في 5 أبريل الماضي، جولة مفاوضات حول السد، على مستوى اللجنة التساعية، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وفي الـ 5 من مايو الجاري، احتضنت أديس أبابا اجتماعا ثلاثيا حول "سد النهضة" لوزراء المياه والري السوداني والمصري والإثيوبي، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.



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