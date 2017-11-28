اعتراضات برلمانية على إجازة 68 تعديلاً على القانون الجنائي

البرلمان 28 نوفمبر 2017 ـ أجاز البرلمان السوداني الثلاثاء 68 تعديلاً على القانون الجنائي في مرحلة السمات العامة، وسط اعتراضات حادة من بعض النواب الذين اعتبروها انتكاسة، لتعارضها مع الدستور وتوصيات الحوار الوطني.

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

وقال القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي وعضو البرلمان فى جلسة التداول حول مشروع تعديلات القانون الثلاثاء أن الـ68 تعديلا مخلة، وتعتبر انتكاسة عن ما جاء في الدستور والقوانين الدولية".

وأشار إلى ان قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 يعتبر أفضل من التعديلات المقرحة وتابع "المادة "79" مخلة لأنها خولت للنيابة اطالة أمد الحبس لدى النيابة الى 10 ايام بينما كان حبس المتهم قبل التعديلات لا يتعدى يوما واحد في الشرطة و3 ايام في النيابة.

واوضح أن "توصيات الحوار حددت فترة الحبس الا ان المشرع لم يلتزم باضافتها للتعديلات الدستوررية او مخرجات الحوار وهذه مخالفة لما تم الاتفاق عليه".

لكن نائب رئيس البرلمان، ورئيسة لجنة التعديلات الدستورية بدرية سليمان، دافعت عن مشروع التعديلات وأشارت إلى أنها قدمت في ابريل 2017 والتعديلات الدستورية في 2016 واعتبرت ان كل ما ذكر في التعديلات الدستورية سيتم استيعابه في مرحلة العرض الثالث.

من جهته انتقد النائب صباحي حسن صباحي، المادة "107" التي تسمح باطلاق سراح المتهمين في قضايا الشيكات المرتدة، ما يعني التساهل في اطلاق سراحهم.

من جانبه طالب العضو محمد الحسن الامين بعدم استثناء اي شخص في عدم اسقاط الدعوى بالتقادم قائلا "ان نخطئ في التبرئه افضل من ان نخطئ في الادانة"، موضحا أن الدستور لا يعطي الحق في القبض على المشتبه به وحبسه.

وتشمل التعديلات المثيرة للجدل حبس المتهم لدى النيابة الى 10 ايام بدلا عن 3 ايام، وتسمح باطلاق سراح المتهمين في قضايا الشيكات والصكوك المرتدة ، بموجب ضمانة مالية او رهن او حجز عقاري.