اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة

الخرطوم 6 أبريل 2019- يدأ الاف المحتجين السودانيين اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش السوداني الى حين رحيل النظام الحاكم، استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي أكدت عدم مبارحة المكان الا برحيل النظام.

موكب 6 أبريل يسجب حضورا ضخما لالاف المتظاهرين المطالبين برحيل نظام البشير

ونجحت أعداد ضخمة من المتظاهرين للمرة الأولى السبت في اختراق ترسانة أمنية ضخمة والوصول الى مقر قيادة الجيش أملا في تدخله وانحيازه لرغبة الشعب في إزالة حكم الرئيس عمر البشير.

وشوهد المئات منهم يقتحمون قصر الضيافة حيث يقيم الرئيس عمر البشير.

وقال بيان للتجمع الذي يضم قوى معارضة مختلفة "ندعوكم في هذه اللحظات المفصلية من تاريخ بلادنا العظيمة ألا تبارحوا ساحات شارع القيادة العامة، فهذه الشوارع حررتموها بعزيمتكم وصبركم وإرادتكم التي لا تلين".

وتابع " ندعو لاعتصامٍ في الخرطوم بطول شارع القيادة العامة يبدأ من نقطة وزارة الشؤون الإنسانية وحتى نقطة مستشفى الأسنان مع إغلاق المداخل والمخارج حتى زوال حكم الطاغية".

وحيا البيان القوات المسلحة قائلا إنها كانت بحجم طموحات وآمال شعبها ولم تتبع الطغاة ولم تمس الثوار بسوء.

وأضاف " أمل أن تعلن اليوم قبل الغد انحيازها للشعب وإرادته وسحب ثقتها من نظام الإنقاذ ورئيسه وأن تضطلع بمهامها الدستورية في حماية الوطن وشعبه لا القلة البائسة من الطغاة الذين دمروا الوطن".

وحث تجمع المهنيين المواطنين وشركات المياه والغذاء على إمداد المعتصمين بالمياه وغيرها بما يمكنهم من الصمود في الاعتصام.