اعتقالات واسعة تطال تجار العملة في عاصمة جنوب دارفور

الخرطوم 29 مايو 2018 -نفذ جهاز الامن والمخابرات، بولاية جنوب دارفور حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 23 تاجر اتهمهم بالتعامل في النقد الأجنبي بنحو غير مشروع.
- السوق الجنوبي في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور .. صورة لـ"سودان تربيون"
وأبلغ شهود عيان في سوق نيالا الكبير (سودان تربيون) الثلاثاء، ان جهاز الامن شن حملات تفتيش واسعة على الأسواق واعتقل التجار تحت ذريعة المتاجرة بالدولار وفتح محلات للتحاويل النقدية خارج البنوك.
وقال مصدر أمنى اشترط حجب اسمه لـ (سودان تربيون) إن الاجهزة الامنية بالولاية بذلت جهودا كبيرة لمحاربة التلاعب بالاقتصاد الوطني مشيرا الى رصد جميع التجار المتعاملين في بيع وشراء العملات بالسوق السوداء بجانب أصحاب محلات التحويل النقدي.
واضاف المصدر ان الجهاز كشف ان أكثر من 46 محل تنشط في عمليات التحاويل بالعملات الاجنبية، والمحلية في مخالفة صريحة لقانون المصارف السوداني لافتا الي حجز مبالغ كبيرة من العملات الاجنبية بالولاية.
أخر الآراءالبشير وسيكولوجية القِط المذعور 2018-05-28 18:25:43 كتبت : سلمى التجاني القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً ، والخاص بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ، يشبه سيكولوجية القط المحصور بالزاوية ، إذ تدفعه غريزة البقاء ، مهما كانت وداعته ، للدفاع عن نفسه ما يقوده لإبراز مخالبه. ظاهر (...)
تلغرافات_بعلم_الوصول ما بين محمد حسن عربي ودونالد ترمب 2018-05-28 16:03:13 بقلم : د. أمجد فريد الطيب (١) خذلت الحصافة صديقنا محمد حسن عربي المحامي، الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، وهو يرد في صفحات الوسائط الاجتماعية على تقرير صحفي للأستاذ قرشي عوض نُشر بجريدة التغيير الالكترونية (...)
ياسر عرمان وغصن الزيتون (2-3) 2018-05-24 22:50:57 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com بعد وفاة جون قرنق طلب مسئول أمريكي زائر من أحد القادة التاريخيين للحركة الشعبية لتحرير السودان من أبناء الجنوب أن يشرح له نظرية السودان الجديد، فرد القائد الجنوبي: "نظرية (...)
المزيد