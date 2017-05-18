اعتقال قيادي بمجلس الصحوة الثوري لأسباب مجهولة

الخرطوم 18 مايو 2017- قال المتحدث بإسم مجلس الصحوة الثوري ، الذي يتزعمه الزعيم القبلي ذائع الصيت موسى هلال،إن السلطات الأمنية اعتقلت القيادي بالمجلس إسماعيل الاغبش، يوم الثلاثاء،من مطار الخرطوم أثناء توجهه الى تركيا.

زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)

واعتبر المتحدث باسم المجلس هارون مديخير في تصريح لـ(سودان تربيون) الخميس،الإعتقال استهداف للزعيم موسي هلال ولعضوية المجلس.

وأفاد أن الأغبش اقتيد من داخل الطائرة المتجهة الى تركيا الى مكان غير معلوم، حيث كان بصدد القيام بمهمة تخص المجلس الثوري، لكنه لم يكشف طبيعة تلك المهمة.

وأسس موسي هلال وهو زعيم عشيرة المحاميد في دارفور، مجلس الصحوة الثوري، قبل نحو أربع سنوات، في أعقاب نشوب خلافات بينه وقيادات نافذه في الحكومة السودانية غادر على اثرها الخرطوم حيث كان نائبا في البرلمان السوداني، ومستشارا بديوان الحكم الاتحادي،واعتكف في بادية مستريحة مسقط رأسه بشمال دارفور، لثلاث أعوام، قبل أن تسعى اليه الحكومة ممثلة في مساعد الرئيس وقتها ابراهيم غندور وتسترضيه.

واستنكر مديخير عملية الإعتقال التي تمت قبل يومين وقد إنهم علموا بها اليوم الخميس، من مرافقين للأغبش بالطائرة.

وأضاف " الحكومة تتحدث عن الحوار والانفتاح وفي ذات الوقت تصادر الحريات، من حق أي مواطن السفر الي خارج السودان وهذه حرية شخصية".

وناشد مديخير الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح الاغبش ،وصف الإعتقال بأنه صب للزيت علي النار التي "ستنطلق شرارتها من داخل الخرطوم وتعم كل ولايات السودان".