اعتقال كوادر في حركة موقعة على السلام بجنوب دارفور لتحريض القوات النظامية

نيالا 20 يوليو 2017- اعتقلت سلطات الاستخبارات في ولاية جنوب دارفور غربي السودان 10من قيادات حركة مسلحة وقعت في وقت سابق اتفاق سلام مع الحكومة السودانية تحت تهم تتعلق بتحريض القوات النظامية علي التمرد، وطال الاحتجاز شخصين آخرين لتقديمهما العون للحركة، وسيقدم المعتقلون للمحاكمة العسكرية الاسبوع المقبل

والي جنوب دارفور آدم الفكي " سودان تربيون"

وكشفت معلومات لـ(سودان تربيون) أن استخبارات الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش السوداني، اقتادت كوادر وقيادات حركة (العدل والمساواة - السلام الشامل) كما احتجزت مصور، وفني حاسوب لاتهامهما بالتورط في تقديم العون والمساعدة للحركة علي تكوين تنظيم مسلح لإثارة الحرب ضد الدولة.

وكشف مصدر مطلع ان المحكمة العسكرية بقيادة الفرقة 16 في نيالا حددت 24 يوليو الجاري للبدء في اجراءات محاكمتهم عسكريا وفقا لنص قانون القوات المسلحة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة عيسى دودة حسابو لـ (سودان تربيون) الخميس ان استخبارات الفرقة 16 بحامية نيالا العسكرية اعتقلت 10 من قيادات حركته ،علي رأسهم قائدها صيام بره جبريل، تحت ذريعة تحريض القوات النظامية علي التمرد والخروج عن الطاعة والتخلي عن الواجب والهروب من الخدمة العسكرية.

وأوضح دودة ان حركة (العدل والمساواة) جناح السلام الشامل، ابرمت اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في 2011 بالخرطوم بعد انسلاخها من (العدل والمساواة) جناح ادم عبد الرحيم ابوريشة التي وقعت مع الحكومة السودانية اتفاقية سلام في العام 2006 بولاية جنوب دارفور.

ونفى دودة ادعاء الاستخبارات بتورط قيادات الحركة في تلك الاتهامات، مشيرا الي ان مسؤولين من حركته نظموا طوافا اداريا بداية شهر يونيو الماضي في كل المناطق التي ينتشر بها افراد الحركة، وبعلم سلطات الولاية بهدف تنويرهم حول اجراءات تنفيذ بند الترتيبات الامنية قبل نهاية العام الجاري بناءا علي الاتفاقية التي جرت بينهم و الحكومة في العام 2011 .

وأشار الي ان القيادة العامة لحركته استخرجت بطاقات عسكرية خاصة لقوات الحركة لتنظيم وترتيب القوات حسب دستور الحركة، تمهيدا لإنفاذ بند الترتيبات الامنية المتفق عليه بين الطرفين لافتا الي ان الاجراءات نفسها تمت بعلم سلطات الولاية خاصة بعد اخطار قيادة الفرقة 16.

وفي السياق اكد مصدر موثوق فضل حجب اسمه ، ان قيادة الفرقة 16 بنيالا اعتقلت المتهمين العشرة، بموجب المادة 4 من قانون القوات المسلحة لسنة 2017 تعديل 2013 والمتعلقة بتكوين تنظيم مسلح لإثارة الحرب ضد الدولة، واستقطاب جنود بالقوات المسلحة للإنضمام الي قوات الحركة.

وأضاف المصدر ان اثنين من المتهمين وهم مصور وفني حاسوب تورطا بتقديم المساعدة باستخراج الصور وتصميم البطاقات عسكرية لقوات الحركة.