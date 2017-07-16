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اعتقال مدير تلفزيون جنوب السودان

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كمبالا 16 يوليو 2017 ـ اعتقلت السلطات الأمنية في جنوب السودان مدير تلفزيون دولة جنوب السودان عادل فارس بعد أن فشلت المحطة في بث مباشر لخطاب الرئيس سلفا كير خلال الذكرى السادسة لاستقلال جنوب السودان يوم 9 يوليو.

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عادل فارس مدير تلفزيون جنوب السودان ـ صورة من شبكة الشروق

وقالت زوجة فارس في تصريحات لوكالة رويترز السبت إن عناصر من جهاز الأمن اعتقلت زوجها في العاصمة جوبا بتاريخ 10 يوليو.

وأضافت أن فارس بذل جهده لكي يتجنب أي صعوبات فنية قد تحدث أثناء بث الخطاب لكن الصعوبات الفنية حالت دون بث الخطاب.

وأفادت أن هذا الخطوة أغضبت السلطات في البلاد وكثير منهم اعتبروه تصرفا عن قصد بهدف التقليل من زعيم جنوب السودان.

وفي السنوات الأخيرة أثارت التقارير المتزايدة عن المضايقات التي يواجهها الصحفيون في جنوب السودان القلق من أن الدرلة الوليدة تتراجع عن الحريات الأساسية التي وعدت بها عند انفصالها من دولة السودان 2011.

وفي العام الماضي صنفت لجنة حماية الصحفيين جنوب السودان باعتباره ثاني أسوأ بلد في أفريقيا والخامس عالميا في مؤشر الإفلات من العقاب، ما يسلط الضوء على عدم تقديم الأشخاص الذين يقتلون أو يهاجمون الصحفيين إلى العدالة.

ومنذ ديسمبر 2013 قتل أكثر من ثمانية صحفيين في جنوب السودان، كما أدى فشل حكومة جنوب السودان في سن تشريع يحمي وسائل الإعلام إلى زيادة المخاوف بشأن حالة حرية الصحافة في البلاد.



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