 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 آب (أغسطس) 2017

اعتقال 3 من أعضاء برلمان ( البحيرات الشرقية) دون رفع الحصانة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 17 أغسطس 2017- اعتقلت أجهزة الأمن في جنوب السودان، ثلاثة من أعضاء برلمان ولاية البحيرات الشرقية رغم الحصانة التي تتطلب موافقة المجلس التشريعي لرفعها .

JPEG - 25.1 كيلوبايت
حاكم ولاية البحيرات الشرقية

ولم يتضح على الفور الذي أمر باعتقالهم ، أو ما دفع الأجهزة الأمنية الحكومية لتوقيفهم دون طلب رفع الحصانة.

وقال عدد من المشرعين والأقارب لـ(سودان تربيون) الأربعاء، إنه تم القبض على ماريالأموم رئيس اللجنة البرلمانية المسؤولة عن المعلومات وإثنين من آخرين هما اتير تيلار، ومادو انجونج.

وقال أحد أقرباء المعتقلين في مكالمة هاتفية مع (سودان تربيون) " ماريال أموم واثنين آخرين من أعضاء البرلمان اعتقلوا اليوم على يد أفراد الأمن، ولا ندري من هم وراء الاعتقال، لكننا نشك في أن هذا عمل بدوافع سياسية. .. سمعنا أن الحاكم بور فيليب هو من أصدر أمر الاعتقال للسلطات الأمنية لكننا لا نعرف الأسباب، أخبرنا أحد أفراد الأمن إنهم يتصرفون بناء على توجيهات".

وفى مقابلة منفصلة قال مشرع اخر انه فوجئ بالقبض عليهم دون رفع الحصانة عنهم بواسطة البرلمان على النحو المنصوص عليه فى الدستور.

وينص الدستور الانتقالي لجنوب السودانعلى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات أو اتهامات جنائية ضد أي مشرع دون إذن من رئيس البرلمان في حالة وقوع جريمة خطيرة.

وتقول أسر النواب المعتقلين إن أقاربهم تعرضوا لسوء المعاملة ونقلهم إلى مكان مجهول من قبل عناصر الأمن في الولاية.

ورفض وزير الاعلام والاتصالات في حكومة ولاية البحيرات الشرقية ابراهام ماجوك ماكور الرد عندما سألته وسائل الاعلام عن عملية الاعتقال.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كُتّاب قيد الاستقطاب 2017-08-13 22:58:30 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقعت مؤخرا وبمحض الصدفة ضمن تلال وثائق ويكيليكس المسربة من مواقع الحكومات على وثيقة مثيرة للدهشة حملت توقيع وزير الخارجية السعودي، حفظه الله. وتتعلق الوثيقة بكاتب صحافي (...)

ماذا حدث و يحدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؟ (4-4) 2017-08-13 10:01:35 ناصف بشير الأمين في الجزء الأول من هذا المقال، قدمنا تلخيصا للوقائع و الأحداث الرئيسية لأزمة الحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وذلك بالإعتماد على الوثائق والبيانات الصادرة من طرفي الخلاف كمصادر أولية. بدأت هذه (...)

في الشراكة الأوربيَّة مع أقطار في إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الباسفيكي (1من 2) 2017-08-12 11:31:39 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk مقدِّمة لعلَّ كثيراً ما ميَّز الإنسان نفسه عن الحيوان ليس لأنَّه يفكِّر ويعقل فحسب، بل لأنَّ تفكيره قد هداه إلى ابتكار وسائل إنتاج غذائه وعلاجه ولباسه، وتسخير الموارد (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.