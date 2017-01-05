تكليف أمين حسن عمر بملف التفاوض مع حركات دارفور

الخرطوم 5 يناير2017-اصدر الرئيس السوداني عمر البشير الخميس، قراراً باعفاء امين حسن عمر من منصبة رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، وتكليفه بمهمة ممثل رئاسة الجمهورية فيما يلى الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور.

رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر (سودان تربيون)

كما اصدر مرسوما جمهوريا قضي بتعيين مجدى خلف الله رئيسا لمكتب متابعة السلام فى دارفور بدرجة وزير دولة.

وظل أمين حسن عمر رئيساً لمكتب متابعة السلام في دارفور منذ إنشائه في اغسطس من العام 2011 وفق قرار من الرئيس السوداني بالإشراف على إتمام جهود إحلال السلام فى دارفور ومتابعة تنفيذ اتفاقية السلام "اتفاقية الدوحة"،ومتابعة التوجيهات الحكومية بخصوص سلام دارفور.

كما تراس الوفد الحكومى لمفاوضات دارفور بالدوحة من العام 2009 إلى العام 2011، وتراس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة مع الحركات المسلحة في دارفور.

ويعتبر رئيس مكتب سلام دارفور المعين مجدي خلف الله أحد المسؤولين الحكوميين العاملين في ملف دارفور ،حيث شارك في مفاوضات أبوجا في العام 2006.

وظل لصيقاً بملف دارفور طوال السنوات السابقة، وكذلك عرف عنه صلاته مع قادة الحركات المسلحة بدارفور.

وجرى توقيع اتفاق الدوحة في 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي، لكن الحركات الرئيسية في الإقليم لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية.

وانهارت جولة التفاوض التي رعتها الألية الافريقية رفيعة المستوى بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في إقليم دارفور"حركة تحرير السودان /فصيل مناوي،وحركة العدل والمساواة السودانية، وتبادلت الحكومة وحركات دارفور الاتهامات مرارا بشأن تعثر التوصل الى اتفاق حول وقف العدائيات في دارفور.