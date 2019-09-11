اعفاء مدراء الجامعات وقرار باستئناف الدراسة مطلع أكتوبر

الخرطوم 11 سبتمبر 2019 ــ قرر مجلس الوزراء السوداني فتح الجامعات مطلع أكتوبر المقبل بعد اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتهيئة البيئة الدراسية بينها إعفاء مدراء الجامعات وقبول استقالة من يتقدم بها وسحب الشرطة الجامعية.

اساتذة بجامعة الخرطوم أثناء وقفة احتجاجية في 30 يناير 2019 (سودان تربيون)

وترأس وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، الأربعاء اجتماعا خاصا بترتيب فتح الجامعات حيث ناقش متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات واستقرارها.

وقالت وزيرة التعليم العالي، انتصار الزين صغيرون، في تصريح صحفي إن الاجتماع أكد على فتح الجامعات ابتداء من أول أكتوبر القادم.

وأضافت "كما أكد الاجتماع اعتماد إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولى دورها الأمني والتأكد من جاهزية الداخليات".

وأكد الاجتماع كذلك على توفير كل المعينات لاستقبال الطلاب، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي.

وكانت مطالب إعفاء مدراء الجامعات وحل الشرطة الجامعية من بين المطالب التي يشدد عليها تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا حيث ربط قرار استئناف الدراسة بتحقيقها.

إلى ذلك التقت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء وفد تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية، وبحثت معه مجمل القضايا الخاصة بفتح الجامعات، وتهيئة المناخ لمراجعة كافة المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها.

كما جرى نقاش حول تحسين البيئة الجامعية عبر إشاعة الديمقراطية بمؤسسات التعليم العالي وإزالة العنف وإيجاد آلية لاختيار مديري الجامعات يتفق عليها الجميع.

وأكد تجمع الأساتذة بحسب وكالة السودان للأنباء الاستعداد للتعاون مع الوزيرة ومناقشة قضايا التعليم العالي عبر المؤتمرات والورش المتخصصة. مشدداً على ضرورة تمكين الطلاب من القيام بالأنشطة اللا صفية وإلغاء القوانين المقيدة لتلك الأنشطة.

وشدد كذلك على ضرورة مراجعة الجامعات الحكومية والأهلية والكليات الخاصة، بهدف إنتاج خدمة معرفية تسهم في إعداد كادر بشري مؤهل، كما أكد أهمية توحيد التقويم للجامعات حتى تتمكن من تنفيذ برامجها بشكل دقيق.