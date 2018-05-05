اغتيال مسؤول بسفارة جنوب السودان في أفريقيا الوسطى

بانغي 5 مايو 2018 - قُتل أحد مساعدي سفير جمهورية جنوب السودان لدى جمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة بانغي عاصمة البلاد يوم الجمعة.

وبحسب وكالة فرانس برس الفرنسية فإن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، تلقى طلقات من رجال في المكتب المركزي لمكافحة السرقة بعد تشككهم في أن دبلوماسي جنوب السودان أحد اللصوص.

ووفقا لتقارير فإن الحادث وقع بعد رصد رجال المكافحة سلاحا في سيارة الدبلوماسي وتعقبوه حتى مقر إقامته في بانغي.

وأفادت أنباء أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا اعتذر عن إطلاق النار على مسؤول السفارة.

ولم تعلق وزارة الخارجية في جنوب السودان بعد على الحادث.

وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وجُرح حوالي 170 شخصاً في هجوم استهدف كنيسة ومسجد في بانغي.