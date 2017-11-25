اغتيال معدن على يد مسلحين في شمال دارفور

الفاشر 25 نوفمبر 2017 -اغتال ثلاثة مسلحين أحد العاملين في التعدين الأهلي بولاية شمال دارفور، مساء الخميس الماضي.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ووقع الحادث في منجم "هشابة" للتعدين الأهلي بمحلية كتم، حين فتح الرجال الثلاثة نيرانهم على المعدن آدم عبد الله آدم.

وقال أحد اقربائه يدعي إبراهيم عيسى لـ "سودان تربيون" السبت، إن المسلحين قاموا بتهديد الضحية بالسلاح ثم أطلقوا عليه النار.

واضاف ان فزعا من المعدنين لاحق الجناة تمكن من القبض عليهم وتسليمهم للسلطات.

وقال "تتكرر الحوادث في تلك المناجم تابعنا أثر الجناة وتمكنا من القبض عليهم، وهناك قوة متواجدة، لكن لم تساعد بالطريقة المطلوبة "

وتابع "القوة بالمنجم لحقت بالفزع وتسلمت المجرمين، من ثم اتت قوة من كتم تضم الشرطة والدعم السريع واستلموا الجناة ونحن نطالب الحكومة بتأمين المنجم بقوات الدعم السريع".