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اغتيال مواطن داخل سوق محلي بولاية جنوب دارفور

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نيالا 20 اكتوبر 2018- نفذ مسلحون عملية اغتيال بشعة ،السبت داخل سوق منطقة (دمة) التابعة لمحلية مرشينج في ولاية جنوب دارفور راح ضحيته تاجر يدعى عبدالحميد صالح.

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شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا

وقال رئيس لجنة سوق المنطقة هرون محمود نورين لـ " سودان تربيون" إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على التاجر بعد نقاش دار بينه والجناة مما ادى الي وفاته في الحال مشيرا الى ان المسلحين لاذوا بالفرار في الاتجاه الشمالي الغربي للمنطقة.

واضاف هرون ان حوادث القتل انتشرت بشكل مقلق حيث اغتال مسلحون المعلم بمدرسة" جرف" الثانوية بالمنطقة اثناء محاولتهم الاعتداء على فتاتين في مزرعتهما بداية الشهر الجاري.

واشار الى ان حالة "انفلات أمنى كبير" بالمنطقة ظهرت من جديد موضحا ان ظاهرة حمل الأسلحة عادت للظهور علنا مرة اخرى على مسمع ومرأى الأجهزة الامنية.

ولقي شخصان مصرعهما واصيب سبعة اخرين بجراح الخميس الماضي في عملية نهب مسلح نفذها مسلحون بمحلية قريضه كما شهدت مدينة نيالا عاصمة الولاية عمليات نهب مسلح راح ضحيتها أكثر من تسعة مواطنين خلال الأونة الأخيرة.



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