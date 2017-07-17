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اغلاق سوق محلي احتجاجا علي خطف تاجر بجنوب دارفور

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نيالا 17يوليو2017- اختطفت مليشيات مسلحة مساء الاحد تاجر بمحلية "كاس" 86 كلم غرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور،واغلق التجار سوق المدينة احتجاجا علي استهداف المليشيات المسلحة للتجار بشكل متصل.

وقال عضو الغرفة التجارية بالمحلية ابكر عيسي حسين لـ"سودان تربيون"الاثنين ان مجموعة مسلحة من أربعة افراد يستغلون دراجات نارية اعترضوا طريق التاجر آدم ود فاني، اثناء قدومه من مزرعة له عصر الأحد وتوجهوا به الي جهة غير معلومة .

وأضاف " التجار قرروا إغلاق السوق احتجاجا علي استهدافهم المتكرر".

وكشف مصدر لـ"سودان تربيون "ان لجنة امن المحلية عقدت اجتماعا طارئا الاثنين، لمناقشة الامر ووضع خطة للقبض علي الجناة مشيرا الي قدرة الأجهزة الأمنية على الحد من التفلت بالمحلية .

ودرجت مليشيات مسلحة مجهولة الهوية علي انفاذ عمليات الخطف والقتل والنهب حتي علي مستوي عاصمة الولاية " نيالا "حيث ان اخر عملية خطف كان ضحيته التاجر عبد السلام علي خير قبل نحو شهر الا انه اطلق سراحه بعد ان دفع ذويه فدية مالية قدرت بستمائة الف جنيه.



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