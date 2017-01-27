افتتاح معامل للأدلة الجنائية بنيالا تغطي ولايات دارفور الخمس

نيالا 27 يناير 2017 ـ أعلنت شرطة ولاية جنوب دارفور عن اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لافتتاح معامل الأدلة الجنائية بمدينة نيالا عاصمة الولاية لتغطية كافة الإجراءات الفحصية والمعملية لولايات دارفور الخمس تسهيلا لعمل القضاء والشرطة.

مبنى الجهاز القضائي في مدينة نيالا "سودان تربيون"

وقال مدير شرطة جنوب دارفور اللواء بلة محمد الحسين للصحفيين، إن افتتاح معامل الأدلة الجنائية على يد النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح لدى زيارته نيالا الإثنين المقبل له أهمية قصوى في توطين الاجراءات الكشفية بإقليم دارفور بدلا عن إرسال الفحوصات الى مركز الأدلة الجنائية بالخرطوم وتأخير الإجراءات القضائية.

وأوضح بلة أن المعمل معني بفحص العديد من التخصصات خاصة الأسلحة والمخدرات وتزوير العملة بالاضافة الى الأدلة الخاصة بشؤون الأسرة وغيرها من أدلة كشف الجرائم الغامضة.

وأبان أن المعامل ستعمل على تطوير قدرات الشرطة الجنائية لتكون مواكبة لتطور الجريمة كما تسهم في سرعة البت في القضايا.

وأضاف مدير شرطة الولاية أن تأسيس معمل الأدلة الجنائية بمدينة نيالا سيسهم في تقليل الجهد والزمن ما يساعد على يسر إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن المعمل سيغطي ولايات دارفور الخمس بسهولة ويزيد من سرعة الكشف عن الجريمة قبل ضياع خيوطها.

إلى ذلك أكملت شرطة المخدرات بولاية جنوب دارفور العدة لتجهيز كتيبة كاملة لإبادة ما تبقى من مزارع المخدرات في أقصى جنوب الولاية بمنطقتي "سنقو" و"الردوم" بعد أن قامت الشرطة بحرق 70% من المزارع قبل نحو شهرين.