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اكتمال الاتفاق حول التشكيل الوزاري والإعلان الرسمي بالخميس

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الخرطوم ٤ سبتمبر ٢٠١٩ - أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة، الخميس، عقب اكتمال المشاورات حول القوائم الوزارية.

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حمدوك يلوح بعلامة النصر أثناء مؤتمره الصحفي الأول في 21 أغسطس 2019 (أسوشيند برس)

وقال القيادي بقوى التغيير محمد ضياء الدين، لسودان تربيون، إن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيعلن حكومته غدا الخميس خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء".

وأضاف "رئيس الوزراء اجتمع مع المجلس السيادي لاعتماد الترشيحات الوزارية بصورتها النهائية".

وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الثلاثاء قائمة بأسماء 15 وزيراً تم التوافق عليهم بينما تعذر التوافق على ثلاث وزارات هي "البنى التحتية، الحكم المحلي، الثروة الحيوانية"، لكن قوى التغيير تمكنت بعد اجتماعات مكثفة من استكمال القائمة المؤلفة من 18 وزير بينهم 4 سيدات.

وقالت مصادر لـ "سودان تربيون" الأربعاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تسلم القائمة النهائية للوزراء من قوى الحرية والتغيير بعد التوافق على أسماء الوزراء الثلاثة الذين اختلفوا حولهم يوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر فقد تم التوافق على كل من أحمد محمد طاهر لوزارة البنى التحتية، ومعتصم محمود، جلب لوزارة الثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي، لوزارة الحكم الاتحادي وهي الثلاث حقائب التي كانت محل جدل.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع مجلس السيادة لاعتماد قائمة الترشيحات في شكلها النهائي، تمهيداً لإعلان الحكومة رسمياً، وأضافت "غالباً ما يشهد يوم غد الخميس إعلان مجلس الوزراء بشكل رسمي".

وحسب القائمة التي اطلعت عليها "سودان تربيون" للوزراء تضم كل من أسماء محمد عبد الله، لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي لوزارة المالية، وأكرم على التوم لوزارة الصحة، ومحمد عبد السلام الأزيرق لوزارة العدل.

واختيرت ولاء عصام البوشي، لوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم، للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني، للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس، لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف، لوزارة الزراعة.

وشملت القائمة أيضا لينا الشيخ، لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعمر منيس، لوزارة مجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون، للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح، للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح، لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.



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