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اكتمال التحضيرات لتوقيع اتفاق الخرطوم بمشاركة إقليمية ودولية واسعة

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الخرطوم 15 أغسطس 2019- أكمل طرفا الاتفاق في السودان – المجلس العسكري وقوى التغيير- تحضيرات التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بمشاركة إقليمية ودولية مقدرة.

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مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير .. لأربعاء 17 يوليو 2019

وسيتم التوقيع في الحادية عشر من صباح السبت في احتفال مغلق بقاعة الصداقة في الخرطوم يشهده عدد من رؤساء الدول والهيئات الدولية على أن تقام احتفالات شعبية عصر ذات اليوم بساحة الحرية.

وعلمت "سودان تربيون" أن أربعة من رؤساء الدول الأفريقية أكدوا حتى اللحظة المشاركة في حفل التوقيع وهم رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد والرئيس الكيني أوهور كينياتا والرئيس التشادي ادريس ديبي وسط أنباء عن اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الاحتفال كذلك مسؤولين من دول عربية علاوة على ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم.

وينتظر ان يشهد التوقيع أيضا وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو، والمبعوث البريطاني للسودان روبرت فيروز علاوة على المبعوث الصيني هو جينتاو.

وبدأ المشاركين في التوقيع بالتوافد الى الخرطوم فعليا حيث وصل عصر الخميس الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات كما سيتوالى وصول بقية الضيوف اعتبارا من الجمعة.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي في تصريح لـ "العين الإخبارية" الخميس إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير سيكون بين الحضور إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووفد من البرلمان العربي والجامعة العربية.



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