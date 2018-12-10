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اكتمال تسريح 2209 مقاتلين سابقين في جنوب دارفور

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الخرطوم 10 ديسمبر 2018 ـ أعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (قطاع ولاية جنوب دار فور) عن بدء تسريح 2209 من المقاتلين السابقين بالحركات الموقعة على اتفاقية السلام وقدامي المحاربين من القوات المسلحة والدفاع الشعبي.

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استيعاب قوات حركة تحرير السودان فصيل نور الدين زرقي في بند الترتيبات الأمنية ـ الفاشر 15 مايو 2016 (سودان تربيون)

ودعا الفريق أول أمن صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية نزع السلاح حاملي السلاح إلى الانضمام إلى السلام لافتا إلى أن التسريح وإعادة الدمج واحدة من برامج المفوضية لدعم السلام والاستقرار المستدام.

وأضاف الطيب لوكالة السودان للأنباء "بدأنا بالتعاون مع بعثة يوناميد وديوان الزكاة بمعسكر التسريح الخامس وبرعاية والي ولاية جنوب دارفور برنامج تسريح المقاتلين السابقين بالحركات الموقعة لإتفاقية سلام دارفور في إطار برامج عمل المفوضية للعام 2018".

وكشف عن ان أعداد المقاتلين بلغ 2209 مقاتلين وذلك تنفيذا لبند الترتيبات الأمنية.

من جانبه أكد النقيب أبو بكر حسن مدير معسكر التسريح أنه تم تسليم كل فرد مسرح مبلغ 3 آلاف جنيه بعد اكتمال إجراءات التسريح ومنحه بطاقة التسريح كما يتم تسليمهم بعد تدريبهم مشاريع إنتاجية في حدود 20 ألف جنيه في مجال الإنتاج الحيواني وأعمال تجارية صغيرة.

وقال محمد داؤود من حزب تحرير السودان القومي جناح مصطفى تيراب "إننا إرتضينا بالسلام من شمال دارفور إلى وسط دارفور وإنضمينا لجناح السلام وتحركنا من زالنجي الى دوماية بقوتنا واستقبلتنا مفوضية الترتيبات الأمنية بقيادة المرحوم اللواء عبد الله محمد الأمين واللواء كورينا".

وأكد استيعاب قواتهم في القوات المسلحة حيث بلغ عدد المستوعبين 499 فردا، منهم 22 ضابطا.



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