اكتمال تنظيف محلية بغرب دارفور من الذخائر غير المتفجرة

الخرطوم 1 مارس 2018 ـ تمكنت فرق المسح والإزالة من تنظيف مناطق مقدرة بإحدى محليات ولاية غرب دارفور من الذخائر غير المتفجرة، بينما تعهد مسؤول عسكري رفيع بإعلان السودان خالٍ من الألغام بحلول 2020.

مخلفات الحرب في دارفور شكلت هاجسا لسنوات ..صورة من (سونا)

ووسط حضور ممثلين للأمم المتحدة وسفارات اليابان وايطاليا والولايات المتحدة أقام المركز السوداني لمكافحة الألغام، الخميس، احتفالا في محلية (كرينك) لإعلان تنظيفها من مخلفات الحرب.

وأكد وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق أول ركن علي محمد سالم أن الدولة ماضية في إزالة الألغام ومخلفات الحرب "تحقيقاً لاستراتيجيتها نحو سودان خال من الألغام ومخلفات الحرب بحلول العام 2020".

وبحسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الالغام، فإن السودان كان يفترض أن يعلن خلوه من الألغام الأرضية بحلول أبريل 2014، لكن تفجر الصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، جعل من الصعوبة بمكان الإيفاء بذات الالتزام، وتم تمديد المهلة حتى 2019.

لكن الشكوك تحيط بإمكانية إيفاء السودان بهذا التعهد ما لم يتوفر الأمن في مناطق النزاع المسلح علاوة على توفير المانحين دعما لعمليات المكافحة المعروف بأنها باهظة التكاليف.

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، كما ان ثلاث من حركات التمرد في دارفور التي تشهد حربا منذ 2003 لازالت ترفض التوافق على اتفاق سلام مع الخرطوم برغم انحسار حدة المعارك المباشرة.

وأوضح سالم أن نظافة (كرينك) من مخلفات الحرب يمهد الطريق نحو التنمية والإعمار والمحافظة على الأمن والسلام ويفتح الباب لاستثمار الأراضي الزراعية.

وأكد أن الوزارة ستبذل مزيدا من الجهود عبر المركز القومي لمكافحة الألغام بالتنسيق مع الولاية لتمكين السكان من العيش الكريم ومباشرة نشاطهم التجاري والاقتصادي والزراعي والرعوي.

من جانبه اعتبر والي ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجا إعلان كرينك خالية من الذخائر غير المتفجرة يدعم جهود الدولة تجاه السلام وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال إن "الولاية ودعت الحرب واتجهت نحو التنمية والإنتاج".

من جهته امتدح القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم إستيفن كوتسيس جهود حكومة السودان في الاهتمام بملف مكافحة الألغام وإنفاذ البرامج الداعمة للأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد دعم حكومته للبرنامج للأغراض الإنسانية وتوصيل المساعدات للمواطنين.

يذكر أن أعيان ومواطني محلية كرينك قدموا وثيقة عهد وميثاق للمحافظة على الأرض واستثمارها بعد أن سلمتها لهم فرق المسح والإزالة خالية من الذخائر غير المنفجرة.