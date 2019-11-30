الآلاف يتظاهرون بالخرطوم لتصحيح مسار الثورة ومحاكمة قادة (الإنقاذ)

الخرطوم 30 نوفمبر 2019 - خرج الآلاف بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، في "مليونية" تصحيح مسار الثورة والمطالبة بالقصاص للشهداء.

مظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالقصاص للشهداء ومحاكمة قادة "الانقاذ"..السبت 30 نوفمبر 2019

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المتظاهرين احتشدوا أمام مقر مجلس الوزراء، والنيابة العامة، حاملين الأعلام الوطنية، كما رددوا الهتافات الثورية، للمطالبة بـتحقيق العدالة والقصاص للشهداء، ومحاكمة رموز النظام السابق، وتحديد مصير المفقودين في فض الاعتصام، وتسريع تشكيل البرلمان للرقابة على أداء الحكومة.

ولم يتردد بعض المحتجين في إعلان عدم الرضا حيال قوات "الدعم السريع" وعمدوا الى الكتابة على جدران مجلس الوزراء عبارات ناقدة لقائدها محمد حمدان "حميدتي"، الذي تتهم قواته بأنها المتورط الأساسي في حادثة فض اعتصام القيادة العامة بالثالث من يونيو الماضي.

ويرفض حميدتي هذه الاتهامات وظل يؤكد على الدوام دور قواته المفصلي في انجاح الثورة وحمايتها للثوار ومساندتهم.

وتجئ الاحتجاجات في أعقاب اجازة مجلسي الوزراء والسيادي لقانون تفكيك الانقاذ وإزالة التمكين والذي حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني - الحاكم سابقا- وأقر مصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

ورحب حزب الأمة القومي في بيان السبت بإجازة قانون "تفكيك الإنقاذ" وشدد على ضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم امام قاضيه الطبيعي بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية.

وكشف عن اهتمامه بالأمر مبكراً وقال إنه قدم مشروع تفكيك الدولة الخفية والدولة الموازية لكل من مجلسي السيادة والوزراء ضمن مصفوفة الخلاص الوطني في يوليو 2019، للمطالبة بإصدار قانون في هـذا الشـأن واصلاح جميع القوانين التي صدرت لتمكين النظام المعزول.

كما طالب الحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي بمراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين.

ولفت الى أن قيادات المؤتمر الوطني الذين استنكروا صدور القانون تناسوا "كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه من تمكين لدولتهم الانقلابية".

وأضاف "الفرق يكمن بين الحالتين في أن القانون الحالي صدر في ظل شرعية دستورية استمدت شرعيتها من الشعب عبر ثورته المجيدة".

وأشار البيان الى أن المؤتمر الوطني بما يمتلك من مال وسلاح وقدرات يعتبر أكبر مهددات الاستقرار في البلاد.

وتابع " لذا فان صـدور قانون التفكيك قضية اساسية في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".