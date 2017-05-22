الآلية الثلاثية تقر انسحابا تدريجيا لقوات (يوناميد) من دارفور

الخرطوم 22 مايو 2017 ـ أقر اجتماع للآلية الثلاثية الخاصة ببعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الإثنين، انسحاب قوات البعثة تدريجيا من عدة مناطق بالإقليم وإعادة هيكلة البعثة.

دورية لقوات يوناميد في مخيم للنازحين بولاية جنوب دارفور

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 وتعتبر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعديد يتجاوز 20 ألف عنصر من مختلف الجنسيات.

وبحسب بيان للخارجية السودانية، يوم الإثنين، فإنه انعقد اجتماع للآلية الثلاثية الخاصة ببعثة يوناميد والتي تضم حكومة السودان، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالخرطوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير قريب الله خضر إن البيان المشترك للاجتماع أقر فيما يخص خروج بعثة يوناميد "التوصيات التي سبق التوافق حولها في إطار العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة في 26 فبراير 2017، والتي تنص علي انسحاب يوناميد بصورة تدريجية من العديد من المناطق وإعادة هيكلة البعثة".

وأكد البيان "تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في كل ولايات دارفور بصورة كاملة".

وترأس الجانب السوداني وكيل الخارجية عبد الغني النعيم، وجانب الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وجانب الأمم المتحدة ناسم وان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بإدارة عمليات حفظ السلام.

وكان مندوب السودان الدائم لدى الاتحاد الأفريقي جمال الشيخ قد أفاد الجمعة الماضي أن مجلس الأمن الدولي عند تجديد تفويض "يوناميد" في يونيو القادم سيضمن تنفيذ توصيات خروج البعثة من مناطق بعينها في دارفور.

وصوت مجلس الأمن الدولي، في يونيو 2016، بالإجماع لتمديد مهمة "يوناميد"، لعام حتى 30 يونيو 2017، بلا تعديل في المهام أو عديد القوات، وبدون الإصغاء للخرطوم المطالبة بتنفيذ استراتيجية خروج البعثة.

وتناول الاجتماع ـ بحسب بيان الخارجية ـ مجمل الأوضاع في إقليم دارفور مع التركيز على استراتيجية خروج بعثة يوناميد.

وتابع "ساد الاجتماع روح إيجابية وتم في نهاية الاجتماع توقيع بيان مشترك بواسطة رؤساء الوفود الثلاثة".

وأعرب البيان المشترك للأطراف الثلاثة عن شكر حكومة السودان على تعاونها وجهودها المقدرة، مؤكدا استمرار التعاون بين حكومة السودان وبعثة يوناميد وإحكام التنسيق الفترة القادمة عبر الاجتماعات الشهرية للجنة الفنية الثلاثية.

وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس 2015، للتوصل إلى استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" من البلاد.