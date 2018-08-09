الأجهزة الأمنية في جنوب دارفور تضبط مئات الأسلحة وتوقف متفلتين

نيالا 9 اغسطس2018- ضبطت القوات المشتركة بولاية جنوب دارفور اكثر من 376 قطعة سلاح مختلفة اثناء تنفيذها حملة لجمعه من القبائل والمواطنين بمحليات الولاية خلال يوليو الماضي، كما أوقفت عدد من المتفلتين.

أسلحة تم جمعها في جنوب دارفور خلال سبتمبر 2017 (صورة لشينخوا)

وقال قائد الفرقة السادسة عشر مشاه بالولاية اللواء علي خلف الله ان الاجهزة الامنية المختلفة اعتقلت سبعة من أبرز المطلوبين للعدالة كانوا يشكلون أكبر شبكة اجرامية لزعزعة الامن والاستقرار الى جانب ضبط أكثر من 376 قطعة سلاح في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بحملة جمع السلاح من المواطنين والقبائل

واضاف خلف الله خلال عرض الأسلحة المضبوطة ان الاجهزة الامنية صادرت 17 من الدراجات النارية التي يتم استخدامها في ارتكاب الجرائم مشيرا الى ان الاجراءات القانونية في مواجهة المتهمين مستمرة وسيقدمون الى المحاكمة العادلة فور الانتهاء من التحريات.

من جانبه أكد والي الولاية بالإنابة سبيل احمد سبيل ان حكومته لن تتهاون في عمليات جمع السلاح من المتفلتين والقبائل وان الحملة ستكون مستمرة الى ان يتم تسليم اخر قطعة سلاح للأجهزة الأمنية.