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الأحزاب المتناحرة في جنوب السودان تتعنت في مواقفها قبل المحادثات

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جوبا 26 أبريل 2018 - وضعت الأحزاب المتنافسة في محادثات السلام في جنوب السودان خطوطًا حمراء وشددت المواقف بشأن القضايا الرئيسية التي تتطلب حلا وسطا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات.

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رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال المستشار الرئاسي لشؤون اللامركزية في حكومة جوبا تور دينق ماوين لـ (سودان تربيون) الأربعاء إنه متفائل بأن الجولة القادمة من محادثات السلام ستؤدي إلى اتفاق سلام ما لم تصر المعارضة على تنحي الرئيس سلفا كير وحل المؤسسات الرئيسية.

وأردف " كان موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية واضحا منذ بدء محادثات تنشيط السلام وكذلك موقف الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) وهو أن الهدف من عملية إعادة تنشيط السلام مراجعة اتفاق السلام والتعجيل بتنفيذ المواد التي لم تنفذ، وأن العملية لم تكن مفاوضات جديدة، لكن المعارضة اعتقدت أن العملية تعني إعادة التفاوض ولهذا السبب خرجت بمطالب لا علاقة لها باتفاق السلام".

وأقترح المساعد الرئاسي بدلاً من ذلك ما أسماه "خطة شاملة" تتضمن "حكومة موسعة".

ومع ذلك لا توجد مؤشرات على أن حكومة جوبا ستقبل بتخلي الرئيس عن الرئاسة كمرحلة أولى من الانتقال السياسي، وهو مطلب اقترحته كل جماعات المعارضة في السابق.

وأشار المسؤول إلى المؤامرات ضد بلاده ودور المعارضة في السعي للإطاحة بالنظام منذ العام 2013، مشيراً إلى أن حكومته لا تواجه ثورة وإنما مجموعة من السياسيين الطامحين للسلطة والدمى الغربية، وزاد "نحن الآن في حالة حرب بكل معنى الكلمة ".

ووصف المتحدث باسم مجموعة المعتقلين السابقين في البلاد كوستي مانيبي الرئيس كير بأنه "عقبة أمام السلام والاستقرار"، مطالباً أياه بالتنحي عن السلطة.

ورفض زعيم جنوب السودان الثلاثاء دعوات جماعات المعارضة بتقديم الاستقالة كجزء من اتفاقية سلام لإنهاء الحرب الأهلية الجارية في البلاد.

ووصف كير مطالب المعارضة بأنها "غير معقولة"، وأردف "إنهم يعتقدون أنني أعيق السلام وإذا تمت إزاحتي بعد توقيع الاتفاقية فلن تكون هناك مشكلة، يريدون مني التوقيع على الاتفاق ثم التنحي على الفور".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية السودان بين قوات الحكومة وقوات المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وفي ديسمبر 2013 اتهم الرئيس كير مشار وعشرة آخرين بمحاولة الانقلاب.

وأودى القتال بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون



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