الأزمة الاقتصادية تجبر السودان على تقليص البعثات الدبلوماسية

الخرطوم 4 فبراير 2018- أقر وزير الدولة بوزارة المالية السودانية بانفلات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار وتسجيلها معدلات عالية وكشف عن تشكيل لجنة لتقليص البعثات الدبلوماسية بالخارج لتقليل الصرف.

وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار

وقال الوزير عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية بالبرلمان الأحد " هناك انفلات في سعر الصرف بمعدلات عالية غير موجودة بالدول التي تعاني عجزا في الميزان التجاري".

وأشار الى أن رئاسة الجمهورية كونت لجنة لتقليص عدد البعثات الخارجية وتخفيض الصرف عليها، اضافة الى اجراءات لرفع قيمه الجنيه مقابل الدولار.

وكشف وزير الدولة بالمالية عن تفاهات يقودها رئيس الجمهورية لإدخال العملات التركية والاثيوبية لتخفيف الضغط على الدولار، وأعلن عن اجراءات تقشفية جديدة لترشيد استخدامات النقد الاجنبي بإيقاف شراء العربات الجديدة ومنع السفر الخارجي الا عند الضرورة.

وعزا انفلات سعر الصرف إلى المضاربات والشائعات، ورأى ان محاربة السوق الاسود الذي قال إنه يمتلك اليات ضاربة في الجذور ممكنة وتحتاج الى وقت.

وكشف الوزير عن موافقة دول صديقة – لم يسمها، على تقديم تمويل وقروض سلعية في القمح والمواد البترولية، بعد اتصالات أجرتها رئاسة الجمهورية "، متوقعاً وصولها خلال الشهر الجاري.