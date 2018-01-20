الأزمة المالية الأميركية تعرقل وصول وفد من الكونغرس للخرطوم

الخرطوم 20 يناير 2018- تسببت أزمة الميزانية التي تعيشها الولايات المتحدة هذه الأيام في تأجيل زيارة وفد من الكونغرس للخرطوم كان يفترض أن تبدأ الأحد.
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب ـ (صورة من اسكاي نيوز عربية)
وأعلن المتحدث باسم رئيس البرلمان السوداني عبد الماجد هارون، في بيان السبت عن تأجيل الزيارة لوقت يحدد لاحقا.
وأفاد أن الإرجاء حتمه صدور توجيه من الكونغرس لكل النواب بعدم مغادرة الولايات المتحدة وإلغاء جميع المأموريات حتى تتم معالجة قضية إجازة الميزانية الفيدرالية.
وأوقفت الحكومة الأميركية أنشطتها بدءا من منتصف ليل الجمعة بعد فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية جراء خلاف بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.
وإلى أن يتم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الحكومة، ستتوقف العديد من الوكالات الاتحادية في أنحاء الولايات المتحدة عن العمل.
وكان رئيس البرلمان السوداني ابراهيم أحمد عمر أعلن الأربعاء عن زيارة وفد من الكونغرس للبلاد لمناقشة رفع السدان من قائمة الإرهاب وقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان.
وأفاد أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح ومدير جهاز الأمن والمخابرات ومسؤولين آخرين.
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