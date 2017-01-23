حزب الأمة يحدد زمن وصول المهدي ومسار موكبه وساحة الاستقبال

الخرطوم 23 يناير 2017 ـ اختار حزب الأمة القومي المعارض في السودان؛ ساحة مسجد الهجرة بأم درمان مكانا لحفل استقبال زعيمه الصادق المهدي العائد إلى البلاد يوم الخميس بعد غياب أكثر من عامين. وكشف عن موعد وصوله على وجه التحديد فضلا عن مسار موكبه.

رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي

وجاء اختيار المكان البديل لاستقبال المهدي بعد رفض السلطات السودانية منح حزب الأمة تصديقا لإقامة مناسبته في ساحة مسجد الخليفة؛ بحجة اعتزام ولاية الخرطوم تنظيم مناسبة أخرى في ذات المكان والتاريخ.

وتقع ساحة مسجد الهجرة بضاحية ود نوباوي بأم درمان؛ وهو مكان ذو رمزية تاريخية لطائفة الأنصار وحزب الأمة القومي.

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، لـ (سودان تربيون) الإثنين إن "رأي الحزب استقر على اختيار ساحة مسجد الهجرة بودنوباوي مكانا لاستقبال رئيس الحزب".

وأشار إلى رفض السلطات بولاية الخرطوم ممثلة في محلية أم درمان إقامة حفل استقبال المهدي بساحة مسجد الخليفة، مضيفا "تذرعت محلية أم درمان بأن هناك احتفال بمناسبة ذكرى تحرير الخرطوم تقيمه الولاية في ذات المكان والزمان".

وأكد رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة؛ حصولهم على تصديق من السلطات لإقامة المناسبة وتأمين موكب المهدي من مطار الخرطوم وحتى مكان الإستقبال.

وأوضح أن طائرة المهدي ستحط في مطار الخرطوم عند الساعة الثالثة والنصف من نهار الخميس؛ مشيرا إلى أن الموكب يبدأ من المطار مرورا بشارع أفريقيا ويعبر كبري المك نمر ثم كبري شمبات؛ وشارع الزعيم الأزهري بأم درمان وصولا لساحة مسجد الهجرة بود نوباوي.

وغادر المهدي السودان إلى فرنسا قبل أكثر من عامين بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس مع الحركات المسلحة في أغسطس 2014.

وكان زعيم حزب الأمة قد أرجأ عودته من 19 ديسمبر الماضي "ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان" إلى 26 يناير "ذكرى تحرير الخرطوم"، تحاشيا لإفساد دعوات للعصيان المدني تزامنت مع موعد عودته الأول.