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(الأمة القومي) يرحب باستعداد قطر لدعم حكومة الفترة الانتقالية

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الخرطوم 21 أكتوبر 2019 - رحب حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي الإثنين، بإعلان دولة قطر استعدادها لمساعدة الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية.

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مقر حزب الأمة القومي في أمدرمان

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن مبعوث وزير خارجية قطر، مطلق القحطاني، خلال زيارته للخرطوم، عن استعداد بلاده لدعم السودان، وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية ومعالجة أسباب الصراع وملفات النازحين واللاجئين وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين.

والأحد اجتمعت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله بالسفير القطري لدى الخرطوم عبد الرحمن الكبيسي وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد السفير حسب بيان عن الخارجية السودانية رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات سيما الاستثمار

وقال بيان حزب الأمة "نعلن ترحيبنا بهذا الموقف المنتظر من قطر".

ودعا الحزب أشقاء وأصدقاء السودان إلى دعم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومناصرتها في عمليات إحلال السلام والتحول الديمقراطي الأمر الذي سيسهم إيجابيا في المحيط الإقليمي والدولي.

وكان المبعوث القطري قد دعا رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى زيارة الدوحة.

ورعت قطر اتفاقية للسلام بالسودان في 14 يوليو 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

يذكر أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.

وتأمل الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، بمعالجة وضع اقتصادي مترد، فجر احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة



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