(الأمة) يحذر من قمع احتجاجات الغلاء والأمن يواصل مصادرة الصحف

الخرطوم 8 يناير 2018 ـ حذر حزب الأمة المعارض الحكومة السودانية من قمع المظاهرات ضد الغلاء بالعنف وتكرار ما حدث في سبتمبر 2013، بينما وصل جهاز الأمن والمخابرات، الإثنين، مصادرة الصحف التي تركز على عكس تذمر الشارع.

عدد صحيفة (الجريدة) المصادر يوم الإثنين 8 يناير 2018

ومنذ الجمعة والسبت الماضيين بدأت احتجاجات متفرقة في العاصمة الخرطوم وولايتي الجزيرة وسنار أواسط البلاد تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات يوم الأحد إلى نيالا والجنينة بإقليم دارفور، ما أسفر عن سقوط قتيل هناك.

وأعلن حزب الأمة القومي دعمه وتأييده للتظاهرات السلمية في الشارع، داعيا لمقاومة "ميزانية الإفقار والجوع بشتى السبل السلمية حتى إسقاطها تماما".

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، يوم الأحد "يحذر الحزب النظام من التعرض للتظاهرات واستخدام العنف والقهر، ومن مغبة ما حدث في سبتمبر 2013، فحق التظاهر تكفله وتحميه كل القوانين الدولية بل حتي للدستور الذي كتبه النظام بيده".

وكان عشرات القتلى قد سقطوا في احتجاجات بعدة مدن بالبلاد على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز في سبتمبر 2013.

ولوحت وزارة الداخلية السودانية، الأحد، بالتصدي لأي محاولات "تخريب"، وشددت على ضرورة الاستئذان من السلطات قبل الانتظام في مظاهرات سلمية.

وشدد حزب الأمة أن "بقاء الرئيس عمر البشير في الرئاسة، وهو الملاحق دوليا في جرائم لاتسقط بالتقادم، هو بقاء للخيبة والاستمرار في الفشل والتسلط المستمر منذ 28 عاما، فقد آن الأوان أن يرحل".

ودعا لوحدة العمل المعارض وتكوين جبهة قومية عريضة من الأحزاب السياسية والنقابات والقطاعات الحية من الطلاب والشباب والنساء لدعم تطلعات السودانيين في التغيير.

في سياق متصل واصل جهاز الأمن والمخابرات حملة مصادرات بدأها يوم الأحد بمصادرة الصحف إثر تنامي حالة التذمر ودعوات التحريض للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وصادر الجهاز ، الإثنين، صحيفة "الجريدة" المستقلة، وصحيفة "البعث" التي تصدر عن حزب البعث المعارض، من دون إبداء أي أسباب كالعادة.

وكانت المصادرات شملت يوم الأحد ست صحف "التيار، المستقلة، الصيحة، أخبار الوطن ـ لسان حال حزب المؤتمر السوداني، الميدان ـ الناطقة باسم الحزب الشيوعي ـ والقرار".

وركزت الصحف المصادرة على عكس حالة التذمر التي سادت الشارع في أعقاب موجة غلاء طاحن، ومضاعفة أسعار الخبز.