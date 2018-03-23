 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 23 آذار (مارس) 2018 (تاريخ النشر السابق: 1 قبل الميلاد).

(الأمة) يستنكر تلويح البشير بمقاضاة أحزاب (نداء السودان)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 مارس 2018 ـ استنكر حزب الأمة المعارض، الجمعة، تصريحات للرئيس السوداني عمر البشير، قال فيها إن إجراءات قانونية ستتخذ بحق أحزاب "نداء السودان" لتحالفها مع قوى متمردة تحمل السلاح.

JPEG - 31 كيلوبايت
قادة (نداء السودان) عقب اجتماع باريس 17 مارس 2018 (سودان تربيون)

وانفضت اجتماعات (نداء السودان) بباريس السبت الماضي، بتنصيب زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ويضم التحالف أحزاب سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ووصف بيان لحزب الأمة تلقته "سودان تربيون" تصريحات الرئيس البشير بأنها "غير موفقة"، لأنه لا يوجد ما يستدعي المسألة القانونية.

وأكد أن الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والتنظيم السياسي مكفولة في المواثيق الدولية، وزاد "القانون يجب أن ينظم الممارسة ولا يقوضها.. هذه التصريحات تصطدم قيمتها بواقع انتهاك الحريات والحقوق والقانون بإعتقالات واسعة مخالفة للقانون والدستور".

وذكر البيان أن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة أكد لدى اجتماعه مساء الخميس أن قوى "نداء السودان" تحالف يعتمد الوسائل السياسية السلمية في سعيه لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية وحوار باستحقاقاته.

وتابع "التحالف الزم الحركات المسلحة بأهداف النداء السلمية المدنية البعيدة عن العمل العسكري، ويقف شاهدا علي ذلك إعلان باريس الأب الشرعي لـ (نداء السودان) الذي وقعه حزب الأمة في أغسطس 2014 مع الجبهة الثورية حيث احتوى دعوة اسقاط النظام عسكريا والمطالبة بتقرير المصير الواردتين في ميثاق الفجر الجديد 2013".

وأشار إلى أنه بعد لقاء أديس أبابا ديسمبر 2014 بدأت عملية سياسية قادت في مراحل لاحقة الى خارطة الطريق مع الآلية الأفريقية الرفيعة والتي وقعت عليها الحكومة و"نداء السودان" بتركيبتها السياسية والعسكرية، "بالتالي ليس هنالك جديد يدعو الى المسألة القانونية".

وشدد البيان أنه "بفضل السياسات الرشيدة للحزب عقدت قيادة (نداء السودان) اجتماعا تشاوريا ناجحا في باريس قررت فيه إتخاذ تدابير لمعالجة الصراع في الحركة الشعبية ـ شمال وتوحيد القوى السياسية والمدنية الطامحة لتغيير النظام بالوسائل السلمية".

واعتمد تحالف "نداء السودان" في اجتماعه الأخير الوسائل السلمية في العمل المعارض بعد استبعاد العمل المسلح، وألزم الإعلان الدستوري للاجتماع، القوى الحاملة للسلاح بأهداف التحالف السلمية المدنية.

ومنذ أشهر اختار زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الإقامة في القاهرة، ولاحقا قال الحزب إن عودته مرهونة ببعض المهام السياسية.

ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان المهدي سيواصل إقامته بالخارج بعد انقضاء اجتماعات "نداء السودان" بباريس أم لا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مراجعات في المشهد العام (5- 5 ) 2018-03-22 10:54:25 نافذة للتغيير؟ السر سيد أحمد اذا أعتبر العام 1977 وتأسيس بنك فيصل الاسلامي أحد نقاط التحول في تاريخ الحركة الاسلامية ومن ثم السودان، فأن ميزانية هذا العام يمكن أن تصبح نقطة تحول كذلك وتفتح نافذة أمام القطاع الخاص ليلعب (...)

يومان في كيغالي: مع الرئيس 2018-03-22 10:52:45 مصطفى عبد العزيز البطل (١) قضيت اليومين الماضيين في العاصمة الرواندية كيغالي وكنت قد ذهبت إليها مرافقاً للسيد رئيس الجمهورية والوفد رفيع المستوى الذي مثل السودان في مؤتمر القمة الإفريقية الاستثنائية العاشرة التي كانت من (...)

مراجعات في المشهد العام (4-5) 2018-03-21 15:16:02 إنه الاقتصاد... السر سيد أحمد شهدت فترة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب انجازين رئيسيين بالنسبة للولايات المتحدة: نجاح حملة اخراج صدام حسين من الكويت في عملية سياسية وعسكرية تحت مظلة سند دولي، الامر الذي شكل أول (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.