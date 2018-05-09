الأمم المتحدة: أطراف نزاع جنوب السودان بعيدة عن التوصل إلى اتفاق

نيويورك 9 مايو 2018- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا إن الأطراف المشاركة في المحادثات لإنهاء النزاع في جنوب السودان بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الكتلة الإقليمية (إيقاد).

وكيل الأمين الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قال لاكروا إن الإيقاد عملت بلا كلل لتضييق الفجوة قبيل المحادثات لكن المشاركين في منتدى التنشيط رفيع المستوى يظهرون التزامًا أقل، وأردف "تظل الأطراف متباعدة في قضايا الحكم والأمن".

وبدأ الصراع في جنوب السودان، الآن في عامه الخامس، بعد خلاف داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان في البلاد قبل اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة للحرب وأن 4.3 مليون شخص قد فروا من منازلهم في وقت مبكر.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة استمرت في مواجهات مسلحة في حين أظهر اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع ديسمبر من العام الماضي تأثيراً ضئيلاً، مطالباً في الوقت ذاته مجلس الأمن على استخدام نفوذه على جنوب السودان، وزاد "في هذا السياق أكرر التأكيد على أنه ستكون هناك تكلفة عالية لاستمرار العنف في جنوب السودان، وعليه يجب أن تكون هناك عواقب على الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والوعود المتعسرة لحماية المدنيين".

كما أعرب المسؤول الكبير في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء حجم العنف الجنسي الذي يرتكب، قائلاً إن التقارير المتعلقة بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي تضاف إلى الوضع البائس للنساء والفتيات، وزاد "يجب علينا الاستجابة والرد بسرعة لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات ووضع حد لهذه الأعمال الشنيعة بشكل نهائي".

وحث لا كروا مجلس الأمن على استخدام صوته في تبديد ما قال إنه الرواية "غير الصحية" لتغيير النظام التي يرغب بعض زعماء جنوب السودان في استخدامها ضد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاولة لكسب التأييد الشعبي.

واتهم جنوب السودان في الماضي الأمم المتحدة وغيرها من القوى الغربية بتأييد تغيير النظام في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي تنزلق في حرب الأهلية منذ 2013