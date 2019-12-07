الأمم المتحدة: أكثر من 9 ملايين سوداني بحاجة للمساعدة في 2020

الخرطوم 7 ديسمبر 2019- قالت الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص في السودان سيكونون في حاجة الى المساعدات الإنسانية خلال العام 2020.

رجل ينتظر توزيع المساعدات الانسانية خلال زيارة وفد أوربي لمعسكرعزيزه شرق الدمازين في 21 اكتوبر 2015 - صورة لرويترز

وأوضحت نشرة دورية تصدر عن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" أن واحد من أربعة أشخاص سيحتاج الى العون في العام المقبل منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.

وتبلغ الأموال اللازمة لهذه التدخلات الإنسانية 1.4 مليار دولار.

وبحسب النشرة فإن أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الاحتياجات الإنسانية في السودان هي الأزمة الاقتصادية.

وتضيف "معدلات التضخم المرتفعة -التي تقف الآن عند 58 % والأسعار المرتفعة يقللان معاً من قدرة الأشخاص على التغلب ويساهما في حالة عدم استتباب الأمن الغذائي التي تزداد سوءاً".

وأدت سنوات الركود الاقتصادي والاستثمار القليل في الأجهزة العامة الضعيفة بالفعل إلى تعميق الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان.

وعلى الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى وجود حصاد جيد نسبياً في عام 2019، إلا إنها لن تقاوم تأثير تضخم الأسعار.

ويعاني ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص 42 %من السكان من مستوى ما من عدم استتباب الأمن الغذائي.

ويحتاج حوالي 6.2 مليون شخص إلى الغذاء ووسائل العيش.

وبدأ في الرابع من ديسمبر الجاري بجنيف استعراض الأمم المتحدة العالمي للشؤون الانسانية لعام 2020.

وأطلقت وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي في آن واحد في برلين وبروكسل ولندن وواشنطن.

وتعد اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي هي التقييم الأكثر شمولية وموثوقية والمستند إلى أدلة للاحتياجات الإنسانية في العالم.

وبحسب النشرة فإن عام 2020، سيشهد حاجة 168 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية.

ويمثل هذا واحدًا من كل 45 شخصاً في العالم وهو الرقم الأعلى منذ عقود.

وتهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى تقديم المساعدات إلى ما يقرب من 109 ملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر.

وسيتطلب ذلك تمويلًا بقيمة 29 مليار دولار.