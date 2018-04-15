الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان بنسبة 30%

الخرطوم 15 أبريل 2018- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان"اوتشا" إن أسعار المواد الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع بنسبة 20 إلى 30 % بين شهري يناير وفبراير في معظم الأسواق.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وطبقاً للتقرير الشهري فإن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أورد أنه على الرغم من حصاد 2017 الذي فاق المتوسط، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الزيادة خلال شهر فبراير 2018، بعد رفع الدعم عن القمح وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.

وأضاف "ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للدخن والذرة الرفيعة بنسبة 20 إلى 30 % بين شهري يناير وفبراير في معظم الأسواق".

وأكدت النشرة التي تلقتها (سودان تربيون) الاحد أن المستويات الحالية من أسعار المواد الغذائية الأساسية للبيع بالتجزئة (الذرة الرفيعة والدخن والقمح) أعلى بما يتراوح بين ضعفي وثلاث مرات عن مستويات العام الماضي والمتوسط للسنوات الأربع الأخيرة.

واشار إلى أن إدارة المخزون الاستراتيجي تقوم بالتخزين المسبق وبيع الذرة الرفيعة المدعومة في أجزاء من ولايتي كسلا وشمال دارفور المتأثرة بقلة معدلات الأمطار.

وتابع "من المرجح أن تستمر الأسر الفقيرة في أجزاء من ولايتي كسلا وشمال دارفور في مواجهة المرحلة الثالثة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي -مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي حتى مايو 2018".

وتوقعت أن تستمر معظم مناطق السودان في مواجهة الحد الأدنى، من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، طيلة المـــــــدة حـــتى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ المقبل.