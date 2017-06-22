الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة مسؤولة عن مأساة جنوب السودان

نيويورك 22 يونيو 2017 ـ قال رئيس ادارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جين بييري في تقرير عن الوضع في جنوب السودان أمام مجلس الأمن الاربعاء، إن الحكومة والمعارضة المسلحة تتحملان المسؤولية عن مأساة جنوب السودان الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي.

متمردون يقومون بحماية أفراد من قبيلة النوير للوصول الى قاعدة ليونميس في بانتيو 20 سبتمبر 2014 (اسوشيتد برس)

وأضاف "يجب أن لا يغيب عن بالنا حقيقة أن هذه المأساة هي من صنع الإنسان وهي نتيجة قرارات متعمدة من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة وكيانات أخرى مختلفة واتباعها الصراع المسلح لتحقيق الأهداف السياسية".

وقال الدبلوماسى الفرنسى للمجلس إن القوات الحكومية، على الرغم من وقف إطلاق النار من جانب واحد الذى أعلنه الرئيس سلفا كير، قامت بطرد قوات المعارضة التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار من معاقلها على الضفة الغربية لنهر النيل.

وأردف "في غرب البلاد أدت الاشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة حول واو إلى لجوء حوالي 22,000 شخصا إلى البعثة، كما ترك القتال في الجنوب مدن في الاستوائية مع ما لا يقل عن 10٪ من سكانها".

وفي الوقت ذاته شدد بييري على ضرورة أن تواصل الامم المتحدة بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ التزامها، مضيفا " أن إدارة عملية سياسية شاملة وإرادة سياسية حقيقية للجهات الفاعلة هي التي ستضع حدا للنزاع، بجانب تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل اليها لتحقيق السلام فى الدولة الوليدة".

وترك النزاع الذي يستمر لأكثر من ثلاث سنوات أكثر من نصف السكان في حاجة إلى المعونة الغذائية. وعلاوة على ذلك، فإن ثلث سكانه مشردون ونصف هؤلاء المشردين لجأوا إلى أوغندا والسودان وكينيا وإثيوبيا المجاورة.

وعقد زعماء منظمة الإيقاد مؤخرا عقد قمة لتنشيط تنفيذ اتفاق السلام الذي توسطت فيه للأطراف المتحاربة، ولكن استئناف الأعمال القتالية في يوليو 2017 أوقف تنفيذ الاتفاق وأعقبه استئناف الأعمال القتالية.

وأبلغ رئيس إدارة حفظ السلام مجلس الأمن أنه في خضم القتال فإن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين.

وتابع "قوات حفظ السلام مستمرة في المرور عبر نقاط التفتيش للوصول إلى السكان حتى عندما تكون الدوريات مهددة، وفي بعض الأحيان يطلقون النار عليها، وهذا يمنح السكان الثقة بأننا هناك لحمايتهم والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار أيضا إلى أن بعض المسائل المتعلقة بالأراضي التي منحتها الحكومة لقوة الحماية السريعة لإنشاء مواقعها والتي ستتولى مهمة الأمن في العاصمة جوبا وحولها.

وفيما يتعلق بتعهد الرئيس كير بالإفراج عن السجناء السياسيين، قال بييري إنه في حين تم الإفراج عن أحد موظفي الأمم المتحدة مؤخرا، فقد احتجز شخصان آخران لمدة عامين بدون توجيه تهم إليهما، وأردف "يجب ان نحكم على التزامات الرئيس بفعله وليس كلماته".

ودعا الدبلوماسي الفرنسي إلى حرية الحركة الكاملة لآلية رصد الترتيبات الأمنية الانتقالية لوقف إطلاق النار لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار وكذلك بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والتحقق منها التي واجهت الكثير من العقبات أمام تحركاتها مما جعل عملها صعبا للغاية، وفي بعض الحالات، مستحيلا.

من جانبه قال القائم بأعمال بعثة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير جوزيف مورن مالوك في تصريحاته أمام مجلس الأمن إن الوضع في البلاد هادئ نسبيا منذ إعلان كير لوقف إطلاق النار من جانب واحد.

وتابع "من اجل وقف اطلاق النار من جانب واحد، ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولى الى دعوة الاطراف المعنية الاخرى الى احترام وقف اطلاق النار للسماح للجهات الانسانية بالمرور".