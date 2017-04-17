الأمم المتحدة : السودان إستقبل أكثر من 28 ألف لاجئ من جنوب السودان خلال مارس

الخرطوم 17 أبريل 2017- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين أن أكثر من 28 ألف لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان في مارس،وتوقعت المفوضية وشركائها أن يصل العدد إلى أكثر من 000 85 بحلول نهاية العام.

أطفال من جنوب السودان يلعبون في معسكر العلقايا في ولاية النيل الابيض، السودان.. صورة من (مفوضية اللاجئين )

وفر ما يقرب من 380 أل لاجئ من جنوب السودان إلى السودان منذ ديسمبر 2013.

وقال تقرير مفوضية اللاجئين " في ولاية النيل الأبيض يظل مصدر القلق الأساسي الأراضي الشاسعة لاستيعاب زيادة الوافدين الجدد في العام 2017 إلى مواقع اللاجئين في الولاية بجانب ضمان استمرار معايير الاستجابة للاجئين" وأضاف التقرير إنه جاري العمل في أنشطة توسيع الموقع وان المفوضية تعمل على زيادة وجود الطواقم الطبية في نقاط الدخول لضمان توفير الفحوص الصحية والتغذوية والمساعدة الطبية لكل قادم جديد.

وأشارت المفوضية في تقريرها إلى أنها تتعاون مع السلطات المحلية بولايتي جنوب وغرب كردفان للتصدي للتحدي المتمثل في تدفقات اللاجئين الجارية إلى مناطق نائية جدا في كلتا الولايتين.

وقالت المفوضية إن الوصول إلى المناطق المتضررة قد تحسن مما أتاح للشركاء زيارة اللاجئين وتقييم احتياجاتهم.

واردفت "مهمة بعثة الرصد المشتركة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية اللاجئين إلى منطقة الليري وأبو جبيهة في جنوب كردافون انتهت في 16 مارس والتي هدفت لمتابعة توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية و تقييم الاحتياجات".