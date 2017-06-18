الأمم المتحدة: المزيد من لاجئي جنوب السودان يفرون إلى السودان

الخرطوم 18 يونيو 2017 ـ أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبت، أن لاجئ جنوب السودان مازالوا يواصلون الفرار إلى السودان المجاور سعيا للحصول على الأمان في البلاد التي انفصلوا عنها منذ خمس سنوات.

لاجئون جنوبيون يستعدون لعبور الحدود باتجاه السودان

وقالت المفوضية في نشرة دورية، إنه وبحلول 31 مايو الماضي، بلغ عدد اللاجئين من جنوب السودان 272،935 فردا، منهم 65،781 أسرة منتشرة في 21 موقعا مختلفا في السودان.

وفر أكثر من 000 375 من مواطني جنوب السودان ـ 90% منهم نساء وأطفال ـ إلى السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013.

وتستضيف أوغندا أكثر من 883 ألفا من اللاجئين المسجلين من جنوب السودان.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 23 ألفا من جنوب السودان عبروا الشهر الماضى الى السودان ليصل اجمالى عددهم هذا العام حتى الآن 108 ألفا.

وتقدر الامم المتحدة ان ما يصل الى 50 الف جنوب سودانى اضافى قد يفرون الى السودان الشهر القادم مع تزايد القتال والجوع فى المناطق القريبة من الحدود السودانية.

وتقول الأمم المتحدة إنها تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستجابة بشكل كاف لهذا النزوح الجماعي.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على مبلغ 167 مليون دولار لرعاية لاجئي جنوب السودان في السودان، وهو أقل من 10% من المتاح.

وتتعاون حكومة السودان مع الجهود الرامية الى مساعدة اللاجئين القادمين من الاراضي التى حكمتها سابقا.

ووافقت السلطات السودانية أيضا على فتح ثلاثة ممرات إنسانية إلى جنوب السودان لتمكين الأغذية والمساعدات الأخرى من الوصول إلى المدنيين والمحتاجين بسرعة أكبر.