الأمم المتحدة: انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في جوبا

جوبا 17 يناير 2017 ـ قالت الأمم المتحدة إن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان أُرتكبت بما فيها القتل والاغتصاب الجماعي فضلا عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في جوبا أثناء وبعد القتال الذي وقع بين 8 ـ 12 يوليو 2016.

وأكدت الأمم المتحدة بحسب تقرير حديث أصدرته الثلاثاء أنه بعد ستة أشهر من العنف فإن ظاهرة الإفلات من العقاب ماتزال مستمرة في ظل استمرار الانتهاكات.

وأضاف التقرير الذي أعدته بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان (يونيمس) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن هنالك معلومات موثقة تشير إلى أن مئات الأشخاص من بينهم مدنيون قتلوا وأصيب آخرون بجروح خلال القتال في مناطق مختلفة من العاصمة جوبا".

ولفت التقرير أن بعثة (يونيمس) وثقت أكثر من 217 حالة اغتصاب بما في ذلك الاغتصاب الجماعي من الجيش الحكومي والمليشيات المتمردة التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار وغيرها من الجماعات المسلحة خلال الفترة بين 8-25 يوليو 2016.

ونوه التقرير أنه وطبقاً لشهادات الضحايا وشهود العيان فإن معظم حالات العنف الجنسي ارتكبها أفراد الجيش الحكومي والشرطة والأجهزة الأمنية، منوهاً أن المحاربين يتجاهلون القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل صارخ.

من جانبه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ""إن لاشتباكات التي اندلعت في يوليو 2016 تمثل نكسة خطيرة للسلام في جنوب السودان وبرهنت على هشاشة الوضع في الدولة الوليدة مع خوف المدنيين الذين يعيشون تحت خطر الفظائع الجماعية".

وأضاف الحسين أن حوالي 1.4 مليون جنوب سوداني فروا إلى بلدان أخرى بجانب 1.8 مليون نازح، مطالباً حكومة جوبا بالقيام بواجبها وحماية حقوق جميع مواطني البلاد ووضع حد لمعاناة الشعب.

وشدد التقرير على ضرورة المساءلة وتقديم جميع منتهكي حقوق الانسان إلى العدالة، مطالباً حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات الضرورية "لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب"، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم الدعم الكامل للإنشاء الفوري والعملي لمحكمة الهجين لجنوب السودان بواسطة الاتحاد الأفريقي.

وأوصى التقرير الحكومة بضمان حصول جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على وسائل معالجة فعالة وتعويض عادل ومنصف.