 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2018

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بحماية المدنيين في جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 28 يناير 2018- ذكرت بعثة الامم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) السبت إنها أجرت عملية بحث داخل موقع حماية المدنيين بالقرب من قاعدتها في جوبا لتحديد ما إذا كان افراد متورطين في اختطاف وقتل ثلاثة اشخاص في العاصمة الاسبوع الماضي داخل المخيم.

JPEG - 160 كيلوبايت
نازحون في مخيم بالقرب من مقر (يونميس) في واو .. صورة لمنظمة الهجرة الدولية 2016

وأفادت البعثة بأن عدد من المشتبه بهم تم القبض عليهم وسلموا إلى شرطة جنوب السودان لإجراء المزيد من التحقيقات.

وقال بيان صادر عن البعثة " إن مواقع حماية المدنيين وجدت لإيواء سكان جنوب السودان الذين يتعرضون لخطر العنف البدني الوشيك والمستمر والذين يخشون حقا على حياتهم".

وأكدت انها لن تتسامح مع الذين يرتكبون جرائم في الخارج ثم يختبئون داخل المخيم وراء النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية، وأردف البيان "ان الأفعال التي يقوم بها عدد قليل يجب ان لا تعرض سلامة 39 ألف شخص للخطر "

وشددت بعثة الأمم المتحدة مجددا على التزامها الراسخ بالوفاء بولايتها المتمثلة في حماية المدنيين والحفاظ على سلامة النازحين داخل مواقع الحماية.

ويحتمي ما لا يقل عن 200 ألف من مواطني جنوب السودان بقواعد الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.

وفر أكثر من مليوني شخص من جنوب السودان وشرد ما يقرب من مليوني شخص، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد، وحيث يتوقع المسؤولون الإنسانيون في الأمم المتحدة أن الجوع الشديد يهدد نصف سكان البلاد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة أو الفوضى 2018-01-23 21:11:32 بقلم : سلمى التجاني بقيت حرامي، هذه العبارة قالها فتىً يبيع مناديل الورق على ( الاستوبات ) وهو يخبر صديقته أنه لم يستطع شراء أبسط مستلزمات اسرته التي يعولها من طماطم ورغيف فاضطر لسرقة دقيق من إحدى البقالات. هذا الفتى (...)

مخابرات بالمكسّرات ومخابرات بالبشاميل 2018-01-21 17:36:11 مصر حافية على جسر الأوهام بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com (1) لم تخالجني حيرة من قبل كتلك التي خالجتني عندما استمعت الى تسريبات المحادثات الهاتفية للنقيب أشرف الخولي، الضابط بفرع الاستخبارات (...)

عودة "طه" تكريس حالة اللا دين واللا عقل 2018-01-21 17:31:04 بقلم : عبد الحميد أحمد متى صدقت الأنباء عن عودة نائب الرئيس السابق "علي محمدعثمان طه" إلى تشكيلات سلطة الإنقاذ الحاكمة في السودان فإن النظام يكون قد أُركس أبشع نسخة شمولية عرفها ذلك أنّ "طه" ظل عبر تاريخه السياسي لا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.