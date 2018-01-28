الأمم المتحدة تؤكد التزامها بحماية المدنيين في جنوب السودان

جوبا 28 يناير 2018- ذكرت بعثة الامم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) السبت إنها أجرت عملية بحث داخل موقع حماية المدنيين بالقرب من قاعدتها في جوبا لتحديد ما إذا كان افراد متورطين في اختطاف وقتل ثلاثة اشخاص في العاصمة الاسبوع الماضي داخل المخيم.

نازحون في مخيم بالقرب من مقر (يونميس) في واو .. صورة لمنظمة الهجرة الدولية 2016

وأفادت البعثة بأن عدد من المشتبه بهم تم القبض عليهم وسلموا إلى شرطة جنوب السودان لإجراء المزيد من التحقيقات.

وقال بيان صادر عن البعثة " إن مواقع حماية المدنيين وجدت لإيواء سكان جنوب السودان الذين يتعرضون لخطر العنف البدني الوشيك والمستمر والذين يخشون حقا على حياتهم".

وأكدت انها لن تتسامح مع الذين يرتكبون جرائم في الخارج ثم يختبئون داخل المخيم وراء النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية، وأردف البيان "ان الأفعال التي يقوم بها عدد قليل يجب ان لا تعرض سلامة 39 ألف شخص للخطر "

وشددت بعثة الأمم المتحدة مجددا على التزامها الراسخ بالوفاء بولايتها المتمثلة في حماية المدنيين والحفاظ على سلامة النازحين داخل مواقع الحماية.

ويحتمي ما لا يقل عن 200 ألف من مواطني جنوب السودان بقواعد الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.

وفر أكثر من مليوني شخص من جنوب السودان وشرد ما يقرب من مليوني شخص، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد، وحيث يتوقع المسؤولون الإنسانيون في الأمم المتحدة أن الجوع الشديد يهدد نصف سكان البلاد.