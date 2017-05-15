الأمم المتحدة تجدد قلقها بشأن الوضع في جنوب السودان

لندن 15 مايو 2017- جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قلق منظمته العميق إزاء الوضع الأمني والإنساني في جنوب السودان، مشيرا إلى المعاناة التي لا توصف التي يتعرض لها المدنيون.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
وأدلى المسؤول الأممي بهذه التصريحات على هامش مؤتمر لندن بشأن الصومال، حيث نوقش الوضع في جنوب السودان مع عدد من أصحاب المصلحة الدوليين.
وشدد غوتيريس على ضرورة تجدد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء المأساة التي تتعرض لها الدولة الوليدة، وخاصة الجهود للوقف الفوري للأعمال القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الملايين من المحتاجين.
وأكد المسؤول الأممي كذلك على ضرورة أن تسمح حكومة جنوب السودان بحرية الحركة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وتعزيز عملية حوار شاملة تضم جميع قوى المعارضة بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015 لتسوية النزاع في جنوب السودان.
وأقر الأمين العام بالتزام جميع محاوريه بمواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء العنف الذي يمزق جنوب السودان، مع مراعاة الحاجة إلى منع المزيد من التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأردف "تتطلع الأمم المتحدة إلى العمل عن كثب مع منظمة الإيقاد والاتحاد الأفريقي في الفترة المقبلة لتحديد الخطوات العملية التي من شأنها المساعدة على وقف الاتجاه الحالي نحو مزيد من التفكك في الدولة الوليدة، بجانب وضع البلاد على طريق السلام والمصالحة".
وفى الاسبوع الماضى اجتمع عوتيريس مع رئيس منظمة الإيقاد ورئيس الوزراء الاثيوبى والرئيس الاوغندى ورئيس لجنة الاتحاد الافريقى حيث تركزت المناقشات بشكل أساسي حرب جنوب السودان حرب.
وشهد جنوب السودان اشتباكات متجددة بين القوات الموالية لرئيس البلاد سلفا كير وفصيل المعارضة المسلحة الذي يقوده النائب الأول السابق رياك مشار على الرغم من اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.
أخر الآراءالكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...)
سيد نايلاي عين على القضايا الطبقية وآخرى على الإضطهاد القومي 2017-05-11 15:21:00 ياسر عرمان أحزن رحيل المناضل السوداني والبجاوي والشيوعي سيد نايلاي الكثيرين ممن يدركون قيمته، وما يشدني لهذا الإنسان من الطراز الخاص أمران، الأول هو تمكنه من الجمع في وحدة لا إنفصام لعراها بين النضال الطبقي والوقوف ضد (...)
تخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)
المزيد