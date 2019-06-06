الأمم المتحدة تجلي بعض موظفيها من العاصمة السودانية

الخرطوم 6 يونيو 2019- أعلنت الأمم المتحدة أنها تنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتاً بسبب الوضع الأمني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "ما نقوم به هو نقل مؤقت لبعض الموظفين من السودان. سيبقى بعض الموظفين للقيام بالمهام الحيوية ولكن يجري نقل البعض مؤقتاً بسبب الوضع الأمني".
ولم يقدم المسؤول مزيد من المعلومات حول عدد الموظفين الذين يجري نقلهم والمدى الزمني المحدد لعودتهم.
وقال: "الموظفون الذي يجري نقلهم مدنيون ولا أحد من الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة يغادر السودان".
وتشمل أنشطة الأمم المتحدة في السودان التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) المنتشرة منذ عام 2007 بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
أخر الآراءالمجلس العسكري يقف وحده معزولا ! 2019-06-06 17:09:44 الطيب زين العابدين منذ مولد الثورة كانت تساور الكثير من المراقبين لأوضاع السودان شكوك عميقة أن يكون المجلس العسكري الانتقالي، المكون من قوات الدعم السريع وجنرالات جهاز الأمن من الدرجة الثانية وجنرالات الجيش الذين تخطتهم (...)
خيارات الثورة في مرحلة ما بعد فض الإعتصام 2019-06-04 13:00:17 محمد النعمان إن جريمة فض الإعتصام السلمي التي إرتكبتها اللجنة الأمنية الانقلابية يجب أن تضع حداً فاصلاً في وعينا بين تاريخين. فهذه اللجنة التي أسمت نفسها بالمجلس العسكري الانتقالي، بعد انقلابها العسكري على ولي نعمتها (...)
المفاوضات ، قبل فوات الأوان 2019-06-03 02:43:48 بقلم : محمد عتيق من النتائج الهامة للثورة الجارية في بلادنا أنها وحدت السودانيين وحدةً عمليةً ووجدانيةً باهرة وواسعة ، ولأول مرة في تاريخهم بهذا الحجم ، في الجسم المسمي ب "قوى الحرية والتغيير" ، فهو يضم أحزاب المعارضة (...)
المزيد