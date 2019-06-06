الأمم المتحدة تجلي بعض موظفيها من العاصمة السودانية

الخرطوم 6 يونيو 2019- أعلنت الأمم المتحدة أنها تنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج مؤقتاً بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "ما نقوم به هو نقل مؤقت لبعض الموظفين من السودان. سيبقى بعض الموظفين للقيام بالمهام الحيوية ولكن يجري نقل البعض مؤقتاً بسبب الوضع الأمني".

ولم يقدم المسؤول مزيد من المعلومات حول عدد الموظفين الذين يجري نقلهم والمدى الزمني المحدد لعودتهم.

وقال: "الموظفون الذي يجري نقلهم مدنيون ولا أحد من الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة يغادر السودان".

وتشمل أنشطة الأمم المتحدة في السودان التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) المنتشرة منذ عام 2007 بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.