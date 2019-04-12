الأمم المتحدة تحث على تسليم البشير للمحكمة الجنائية

الخرطوم 12 أبريل 2019- دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التي تولت زمام الأمور في السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق عمر البشير الذي أطيح به من السلطة.

الرئيس عمر البشير " أ ف ب"

وقالت متحدثة باسم المكتب الأممي بإفادة صحفية في جنيف الجمعة "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية. هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

وكان رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس الفريق عمر زين العابدين قال في تصريح الجمعة إن المجلس العسكري لن يسلم البشير لأي جهة في الخارج.

وشدد على أنهم لن يقدموا على هذه الخطوة بحق أي سوداني حتى لو كان من المتمردين على الحكومة.

وأوضح زين العابدين أن "عمر البشير متحفظ عليه الآن" لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

ويواجه البشير اتهامات من الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.