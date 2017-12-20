الأمم المتحدة تحث على عودة عمال الإغاثة المختطفين في جنوب السودان

جوبا 20 ديسمبر 2017- دعا منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بدولة جنوب السودان آلان نودهو الى عودة ستة من عمال الاغاثة اختطفوا في بلدتي راجا وواو بدولة جنوب السودان.

وفى بيان صدر الثلاثاء قال نودهو ان أحد العاملين الدوليين وخمسة من عمال الاغاثة الوطنيين فقدوا الاحد اثناء سفرهم بين راجا وواو حيث كانوا يعملان.

وقالت منظمة (سوليداريتس انترناشيونال) انها فقدت الاتصال مع ثلاثة من موظفيها الا انه لم يتم التحقق بشكل مستقل ما اذا تم اختطافهم.

وكان نائب المتحدث باسم فصيل المعارضة المسلحة بقيادة مشار لام بول جابرييل صرّخ السبت ان قواتهم اعترضت قافلة تحمل اسلحة بين واو وراجا، مدّعياً ان اربعة من عمال الاغاثة كانوا يستخدمون كستار من قبل القوات الحكومة لنقل المعدات العسكرية تم انقاذهم خلال العملية.

وقال مسؤول التمرد أن عمال الاغاثة آمنون مع قواتنا حول راجا وسيتم تسليمهم الى الأطراف المعنية أقرب وقت ممكن.

واعترف مسؤول حركة مشار بشكل منفصل باختطاف 15 شخصا خلال الهجوم. واعلن حاكم ولاية لول المعين من قبل حركة التمرد ان المختطفين كانوا من القوات الحكومية والمتمردين السودانيين.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن تسعة من عمال الاغاثة قتلوا في جنوب السودان في نوفمبر وحده.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90 من عمال الاغاثة قتلوا في جنوب السودان منذ بدء الصراع في جنوب السودان 2013.